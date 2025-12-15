Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul cu 53 mai tânăr a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei

Iubitul Rodicăi Stănoiu a asistat la deshumarea fostei ministre a Justiției, unde a fost abordat de jurnaliști pentru o reacție. Surse din anturajul Rodicăi susțin că bărbatul urmărea să pună mâna pe averea ei.

Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu

Trupul neînsuflețit al fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, a fost deshumat luni dimineață, 15 decembrie, în urma deschiderii unui dosar de moarte suspectă de către procurori. Stănoiu s-a stins din viață pe data de 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani.

Procurorii analizează circumstanțele decesului Rodicăi Stănoiu după ce surse apropiate acesteia au dezvăluit că fusese internată cu semne de violență, printre care lovituri la cap și în zona ochilor, la Spitalul „Alexandru Obregia” din București, înainte să moară. A fost scoasă din spital pe semnătura iubitului și a murit la scurt timp după. Anchetatorii au solicitat documentele medicale de la spitalele Floreasca și Obregia. Sunt planificate audieri pentru a clarifica situația.

Iubitul cu 53 de ani mai tânăr al Rodicăi Stănoiu a fost prezent la deshumarea fostei ministre a Justiției. Întrebat despre moartea Rodicăi Stănoiu, el a refuzat să răspundă și „a cerut decență”. „Vă cer un minim de decență”, a spus bărbatul, pentru Antena 3 CNN.

Prietenele Rodicăi au declarat că nu mai reușeau să ia legătura cu ea, deoarece el o izolase și îi confiscase telefonul. Nici doctoranzii ale căror lucrări le coordona nu mai puteau să o contacteze. Conform surselor Antena 3 CNN, bărbatul ar mai fi avut anterior o relație cu o femeie mai în vârstă, înainte de a o întâlni pe Rodica Stănoiu, și ar fi conceput un plan pentru a o seduce.

Citește și: Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care confirmă dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu în documentar este adevărat”

Cine a fost Rodica Stănoiu

Rodica Stănoiu a fost o personalitate de referință în domeniul juridic și politic din România. Aceasta a ocupat funcția de ministru al Justiției între anii 2000 și 2004, în guvernul condus de Adrian Năstase. Absolventă a Facultății de Drept a Universității din București în 1961, ea a continuat să își dezvolte cariera academică și profesională.

Studiile postuniversitare ale Rodicăi Stănoiu au inclus specializări în Criminologie la Universitatea din Montréal și Drept Comparat la Strasbourg. În 1975, a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Mai târziu, în 1994, a participat la un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC.

Cariera sa academică a inclus funcții de profesor universitar la Universitatea Spiru Haret și Universitatea Dimitrie Cantemir. Pe plan politic, între 1996 și 2008, a fost senator în Parlamentul României, având trei mandate. În 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat colaborarea sa cu Securitatea sub numele conspirativ „Sanda”, în perioada 1983-1987, conform CNSAS, informează Digi24.

Foto: Captură Antena 3 CNN

Urmărește-ne pe Google News