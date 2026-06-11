Noi detalii în cazul copilului mort la Galați. Ce se întâmplă cu mama în aceste momente

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Ancheta în cazul copilului de doi ani găsit mort la Galați, în locuința familiei, continuă, dezvăluind noi detalii șocante.

Noi detalii în cazul copilului mort la Galați

O tragedie a cutremurat orașul Galați zilele trecute, după ce un copil de doi ani a fost găsit fără viață în apartamentul familiei sale. Frații săi, o fetiță de doi ani și un băiețel de cinci ani, au fost salvați în stare de deshidratare și malnutriție și încă se află sub supravegherea medicilor, potrivit Stirileprotv.ro.

Autoritățile au anunțat că cei doi copii vor fi plasați sub protecția Direcției pentru Protecția Copilului Galați, imediat ce starea lor de sănătate va permite acest lucru. Aceasta este prima dată când familia ajunge în atenția serviciilor sociale, conform reprezentanților instituției.

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Ce se întâmplă cu mama în aceste momente

Mama copiilor, o tânără de doar 22 de ani, a fost transportată la Spitalul de Psihiatrie din Galați pentru o evaluare psihiatrică. Surse medicale citate de Stirileprotv.ro au declarat că femeia era într-o stare psihică extrem de fragilă, prezentând semne clare de șoc și incoerență în momentul intervenției echipajelor de urgență.

Cauza decesului copilului de doi ani nu a fost încă stabilită, anchetatorii așteptând rezultatele expertizelor medico-legale. Între timp, autoritățile continuă investigațiile pentru a elucida circumstanțele acestui caz cutremurător.

Foto: Shutterstock.com

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