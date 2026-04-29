Noi detalii șocante au ieșit la iveală în cazul băiețelului român de 9 ani, găsit mort în Belgia, în aprilie 2023. Mama băiatului și partenerul ei au pus la cale un complot crud pentru a se salva.

Noi detalii cutremurătoare în cazul copilului român găsit mort într-o geantă în Belgia

Un caz cutremurător zguduie Belgia și România. Trupul neînsuflețit al lui Raul, un băiețel român de 9 ani, a fost descoperit într-o geantă aruncată într-un canal din Gent, în aprilie 2023. Cazul readuce în prim-plan violența domestică și neglijența față de copii.

În prezent, mama băiatului și partenerul acesteia sunt judecați pentru tortură soldată cu moartea copilului. Potrivit Adevarul.ro, cei doi au încercat să dea vina pe fiica de doar 13 ani a femeii, implicând-o în această poveste șocantă.

Pe 13 aprilie 2023, scafandrii belgieni ai Unității pentru Persoane Dispărute găseau o geantă neagră de sport în canalul Houtdok din Gent. În interiorul ei, trupul neînsuflețit al lui Raul era înfășurat într-un cearșaf. Băiatul purta șosete cu Spider-Man, un hanorac cu Jurassic World și pantaloni de trening, dar corpul său se afla într-o stare avansată de descompunere. Conform publicației 7sur7, acest lucru indica faptul că trupul fusese aruncat în apă cu mult timp înainte.

Citește și: Medic cunoscut din București, găsit mort în propria locuință. Avea doar 42 de ani

„Raul este mort. Nu mai întreba despre el”

Căutările pentru Raul începuseră pe 11 aprilie 2023, când doi unchi ai copilului, stabiliți în Germania, au venit la Gent, alarmați de un mesaj tulburător primit de la partenerul mamei copilului, Nicușor Nati Ciurcui. Mesajul era clar: „Raul este mort. Nu mai întreba despre el”. Acest anunț șocant a determinat familia să alerteze autoritățile.

Între timp, bunica băiatului, care îl crescuse ca pe propriul fiu în România, își exprimase îngrijorarea cu privire la starea copilului, mai ales după ce fiica sa, Ioana-Maria Micu, îl luase pe Raul cu ea la Gent. Comunicarea dintre bunică și nepot fusese limitată, iar scuzele mamei — „Raul doarme” sau „Raul este la duș” — deveniseră suspecte.

Când autoritățile au pătruns în locuința închiriată de Ioana și Nicușor, au descoperit condiții greu de imaginat. Familia trăia într-o anexă mică, fără bucătărie, baie sau toaletă, într-un spațiu destinat inițial muncitorilor unei fabrici de procesare a cărnii. Apartamentul era o cameră cu un pat dublu și un pat suprapus, fără semne ale prezenței lui Raul. Întreaga clădire era supraaglomerată, cu 65 de persoane înregistrate la aceeași adresă, conform Adevarul.ro.

Citește și: Cine este românca prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. Tamila Andreea Cristescu se afla în sală în timpul atacului

Abuzuri greu de imaginat

Detaliile dezvăluite în timpul anchetei sunt de o cruzime greu de conceput. Potrivit mărturiilor, Raul a fost supus unor abuzuri inimaginabile. „Când Raul protesta, îi băgau o tijă în gură și îi umpleau gura cu hârtie. S-a aflat ulterior că băiatului nu i se dăduse nimic de băut și fusese nevoit să își bea propria urină”, arată ancheta.

Sora mai mare, Andreea, de doar 13 ani, a confirmat că fratele ei a fost privat de hrană, bătut cu catarama curelei, forțat să facă dușuri fierbinți sau reci și obligat să îngenuncheze pe orez uscat cu brațele ridicate. Uneori, Raul era aruncat din pat sau chiar pe fereastră. Tot Andreea a oferit un detaliu crucial: ea, mama și Nicușor au fost prezenți când trupul lui Raul a fost ascuns în geanta aruncată în canal. „Am pus pietre în geantă și i-am făcut găuri să iasă aerul”, a mărturisit fata.

După ce autoritățile l-au prins pe Nicușor în Țările de Jos, acesta a fost extrădat în Belgia pe 14 aprilie 2023. În timpul interogatoriilor, el și Ioana au încercat să o acuze pe Andreea de moartea băiatului. Ceea ce nu știau este că discuțiile lor din celule erau interceptate. În înregistrări, cei doi pot fi auziți punând la punct un plan de a arunca vina pe adolescentă, chiar insultând-o și numind-o „ipocrită”. De asemenea, râdeau în timp ce își aminteau detalii ale abuzurilor.

Procesul care caută dreptatea

Ioana și Nicușor sunt acuzați de tortură soldată cu moartea copilului, fără intenția de a ucide. Din cauza stării avansate de descompunere a corpului, anchetatorii nu au putut stabili cu certitudine cauza morții, ceea ce a exclus acuzația de omor. Cei doi riscă acum pedepse între 20 și 30 de ani de închisoare. Andreea, plasată într-o instituție de stat, a devenit parte civilă în proces, iar mărturiile ei filmate vor fi esențiale pentru aflarea adevărului.

