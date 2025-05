Nicușor Dan, prima activitate a zilei în care a devenit președintele României. Imaginea a devenit virală

Nicușor Dan a demonstrat cât de importantă este familia pentru el după ce, luni dimineață, după ce în urmă cu doar câteva ore fusese ales președintele României, și-a dus fetița la școală. Noul șef al statului a fost fotografiat în timp ce o conducea pe Aheea la școală, lucru pe care obișnuiește să îl facă în fiecare dimineață.

Nicușor Dan și-a dus fetița la școală, după ce a fost ales președinte

Nicușor Dan se afla duminică noapte în Parcul Cișmigiu din București în momentul în care s-au aflat rezultatele votului din turul doi al alegerilor prezidențiale. Însă acest lucru nu a fost un impediment pentru a-și face datoria de tată. La prima oră a dimineții, președintele ales al României și-a dus fetița la școală, așa cum obișnuiește să facă în fiecare zi.

Însă, spre deosebire de zilele în care nu era președinte, Nicușor a fost de data aceasta însoțit de un agent SPP.

Noul șef al statului și fiica lui au fost surprinși împreună la o trecere de pietoni, iar acesta ținea în mână un buchet de flori. Imaginea a devenit virală, iar românii sunt încântați să vadă cât de mult înseamnă familia pentru cel pe care l-au ales să conducă țara.

„Primită dimineață de la sora mea din București. Așa arată normalitatea pe care o merităm! Ne vindecăm, în sfârșit”, a scris un bărbat pe rețelele sociale.

Nicușor Dan a precizat de fiecare dată când a avut ocazia că își dorește să le ofere Aheei și lui Antim o copilărie normală, indiferent de funcția pe care o deține.

Citește și: George Simion, împreună cu Vasile Puşcaş, poreclit „Regele gunoaielor”, pe aeroportul Otopeni, după înfrângere. Unde ar fi plecat liderul AUR

Citește și: Reacţiile vedetelor după ce Nicuşor Dan a devenit noul Preşedinte al României. Ce au spus Tudor Chirilă, CTP şi Alex Dima

Promisiunea făcută de președintele ales celor doi copii ai săi

Nicușor Dan își duce zilnic fetița la școală, după care se întoarce acasă și îl preia pe Antim pentru a-l duce la grădiniță, iar acest lucru nu pare să se schimbe în familia sa.

Mai mult, noul șef al statului le-a promis copiilor săi că vor locui în continuare în casa în care s-au născut și au crescut chiar dacă va fi ales președinte.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru locuiesc cu chirie în mansarda unei case vechi, construită în jurul anului 1910, în sectorul 5 din București.

Citește și: Mirabela Grădinaru a prezentat certificatele de botez ale copiilor ei și ai lui Nicușor Dan: „Am considerat că tot ce ține de credință este un lucru intim”

Citește și: Zece lucruri pe care nu le știai despre Nicușor Dan. De ce i se spunea „Balaurul”, cât plătește chirie și cum a arătat ziua nașterii lui: „Masa de înmormântare s-a transformat într-un chef”

„Acum, faptul că în apartamentul acesta au crescut copiii, s-a născut băiețelul, că locuim într-un cartier unde nu prea circulă mașini, îmi place foarte mult. Nu sunt deloc stresat din punct de vedere material, am un back-up. Pot să merg oricând să predau. Mirabela ar vrea să avem casa noastră, să așeze ea lucrurile, să fie casa ei. Dar poate va fi, la un moment dat. Nu am avut niciodată banii și timpul ca să cumpărăm. Acum, probabil că, cu un credit potrivit, am putea să o facem, dar trebuie să căutăm, să ne placă zona, și n-am avut niciodată timp”, spunea Nicușor Dan la Kanal D, în emisiunea lui Denise Rifai, în urmă cu mai bine de un an.

Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliștii de la Digi 24 dacă se va muta la Palatul Cotroceni dacă va fi ales președinte, acesta a spus că totul depinde de familia lui, dar și de o negociere pe care o va avea cu cei de la Serviciul de Protecție și Pază (SPP).

„Mi-aş dori să locuiesc în continuare acolo unde copiii mei și-au făcut prieteni”, a spus Nicușor Dan.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imaginea cu Nicușor Dan și fiica lui, Aheea, în drum spre școală

Sursă foto: Facebook, Profimedia

Urmărește-ne pe Google News