Nicușor Dan, amenințat cu moartea de un susținător al lui George Simion. Bărbatul, identificat de polițiști

Nicușor Dan, președintele ales al României, a fost amenințat cu moartea în mediul online, de un susținător al lui George Simion. Bărbatul, care locuiește în Maramureș, și-a formulat amenințările într-un mesaj plin de greșeli.

Un bărbat din Maramureș l-a amenințat cu moartea în mediul online pe președintele ales, Nicușor Dan. Individul este un susținător al lui George Simion și a scris, într-un mesaj plin de greșeli, că va merge la București pentru a-l împușca pe Dan.

„Că mă duc în București jar mănâncă, 15 gloanțe îi dau că știe cu cine s-a pus acuma să dea faliment de președinte (…) am mașină am autocare am de toate (…) și intrăm în București”, scrie în mesajul publicat pe Facebook.

Bărbatul, care are numele de utilizator Codruț Tiberius, a fost identificat de polițiști. Acesta are 31 de ani și este cercetat într-un dosar penal deschis de autorități, notează Adevărul.

George Simion, declarație periculoasă

George Simion a anunțat că va cere anularea turului doi al alegerilor prezidențiale la Curtea Constituțională a României și i-a amenințat pe alegătorii lui Nicușor Dan că vor regreta că nu l-au susținut pe el în schimb. Mai mult, liderul AUR a spus că a ales să îl felicite pe oponentul său pentru victorie pentru „a evita vărsarea de sânge”.

„Vreau să vă anunț că, așa cum Călin Georgescu a fost scos pe nedrept din competiția electorală și alegerile au fost anulate printr-o decizie CCR nejustificată, care nu se baza pe dovezi, noi vom contesta la Curtea Constituțională alegerea lui Nicușor Dan din exact aceleași motive pentru care ei au anulat alegerile din decembrie”, a spus George Simion marți seară.

Mai mult, acesta a afirmat că l-a felicitat pe Nicușor Dan și că iubește România, drept urmare nu vrea să vadă vreodată „vărsare de sânge în țara noastră, care să justifice haosul și preluarea puterii de către unii”.

„Doar pentru faptul că am evitat duminică, pe 18 mai, o vărsare de sânge, doar pentru faptul că am ales să citesc corect numărul de voturi din urne și că nu-mi doresc dispariția României ca stat, nu înseamnă că putem fi luați de proști”, a continuat George Simion.

Simion spune că voturile lui au fost numărate corect, dar nu și cele acordate contracandidatului său.

