Dog the Bounty Hunter este în doliu. Vedeta de reality show în vârstă de 78 de ani, al cărui nume real este Duane Chapman, este în doliu după ce fiul său vitreg, Gregory Zecca, în vârstă de 38 de ani, l-ar fi împușcat mortal pe fiul său de 13 ani, Anthony, într-un incident descris ca fiind un „accident tragic”.

Nepotul lui Dog the Bounty Hunter, ucis de propriul tată

Dog nu este înrudit direct cu Anthony sau Gregory, pe care soția sa, Francie, îi împarte cu regretatul ei soț, însă incidentul l-a afectat.

„Suntem îndurerați ca familie pentru acest accident tragic de neînțeles și vă rugăm să continuați să vă rugați în timp ce jelim pierderea iubitului nostru nepot, Anthony”, a afirmat purtătorul de cuvânt al lui Dog și Francie, pentru TMZ.

Poliția a confirmat publicației că a răspuns la un apel în jurul orei 20:00, ora locală, duminică, 20 iulie.

Împușcătura a fost descrisă ca un „incident izolat”, fără a fi efectuate încă arestări, în timp ce o anchetă este în desfășurare.

Dog și Francie s-au căsătorit după ce și-au pierdut partenerii în fața cancerului

Dog the Bounty Hunter și Francie s-au căsătorit în anul 2021, după ce amândoi și-au pierdut partenerii de viață în fața cancerului.

„Pentru a-și câștiga existența, este fermieră și recent și-a pierdut soțul din cauza cancerului cu șase luni înainte ca eu să o pierd pe Beth Chapman”, a declarat el pentru TMZ Live în 2020.

„Așa că am luat telefonul, am început să vorbim unul cu celălalt, să plângem și să ne consolăm reciproc, iar apoi una a dus la alta și este pur și simplu incredibil că am putut întâlni pe cineva ca ea. „Cu Francie, am voie să vorbesc despre Beth, vorbim despre soțul ei. Plângem. Ne ținem în brațe”, mai spunea Dog the Bounty Hunter la momentul respectiv.

Dog, care are 13 copii, a dezvăluit cum l-a ajutat Francie să se vindece după moartea soției sale, Beth: „Sunt un reparator de probleme. Trebuie să prind răufăcătorii. Trebuie să fiu la apogeul carierei mele. Nu pot să-mi pară rău pentru mine sau să mă simt vinovat. Trebuie să ies și să fac o diferență. Asta fac eu însumi, așa că trebuie să fiu bărbat. Ea mă ajută să fac asta”.

Sursă foto: Facebook

