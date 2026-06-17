Lucian Isar de la „Românii au talent” a murit la 44 de ani. Cauza decesului

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Lucian Isar, cunoscut pentru participarea la „Românii au talent”, ar fi murit la doar 44 de ani, din cauza unor probleme de sănătate.

Lucian Isar a murit la 44 de ani

Lucian Isar, cunoscut drept „Lucică Diamanta”, care a adus zâmbete pe fețele a mii de oameni, s-ar fi stins din viață la doar 44 de ani, din cauza unei boli autoimune. Anunțul privind decesul a apărut pe un grup de Facebook, informează Cancan. Tot acolo a fost lansat și un apel public pentru găsirea rudelor sale, întrucât apropiații nu ar fi reușit să ia legătura cu familia pentru a organiza înmormântarea.

Lucian Isar și-a găsit sfârșitul la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Isar a devenit cunoscut odată cu apariția sa la „Românii au talent”, iar în ultimii ani a fost o prezență activă pe TikTok. Viața sa personală a fost una marcată de dificultăți, situația lui financiară fiind una precară.

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A participat la emisiuni precum „Românii au talent”, „X Factor” și „Chefi la cuțite”

„Apel umanitar – căutăm familia lui Lucian Isar («Lucică Diamanta») Cu profundă tristețe vă anunțăm că, astăzi dimineață, Lucian Isar, cunoscut de mulți și sub numele de «Lucică Diamanta», a încetat din viață în urma unei boli autoimune. Din informațiile pe care le avem, Lucian a participat de-a lungul timpului la emisiuni precum «Românii au talent», «X Factor» și «Chefi la cuțite».

Știm că are mamă, un băiețel și frați/surori, însă, în acest moment, nu reușim să luăm legătura cu familia sa. Rugăm pe oricine îl cunoștea pe Lucian sau deține informații despre rudele sale să ne contacteze cât mai urgent, pentru a-i putea anunța și pentru a fi alături de el la înmormântare. Vă rugăm să distribuiți acest mesaj pentru a ajunge la familie și la cei apropiați. Orice informație poate fi de ajutor. Mulțumim tuturor pentru sprijin și Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au declarat apropiații, conform Spynews.

Trupul neînsuflețit al TikTokerului se află în prezent la morga spitalului.

Foto: Pro TV; Antena 1; TikTok

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