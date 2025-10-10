Joan B. Kennedy, fosta soție a regretatului senator american Ted Kennedy și cumnata lui John F. Kennedy, a murit la 89 de ani

Joan B. Kennedy, fosta soție a regretatului senator american Edward M. Kennedy (Ted Kennedy), a decedat miercuri, la vârsta de 89 de ani. Informația a fost confirmată pentru CNN de președintele Partidului Democrat din Massachusetts, Steve Kerrigan, precum și de un purtător de cuvânt al fiului ei, Patrick J. Kennedy.

O viață marcată de tragedii și provocări personale

Născută Virginia Joan Bennett, ea a fost una dintre ultimele membre ale generației familiei Kennedy care l-a inclus pe președintele John F. Kennedy. Joan era model și pianistă cu pregătire clasică atunci când s-a căsătorit cu Ted Kennedy în 1958.

Viața cuplului a fost profund influențată de evenimentele istorice și personale care au urmat. John F. Kennedy, cumnatul ei, a fost ales președinte în 1960 și asasinat în 1963. Robert F. Kennedy, un alt cumnat, a fost procuror general și senator, dar a fost și el asasinat în 1968, în timpul campaniei prezidențiale.

Ted Kennedy a devenit unul dintre cei mai influenți senatori americani, deși cariera sa a fost umbrită de scandaluri. În 1969, mașina pe care o conducea a căzut de pe un pod pe insula Chappaquiddick, iar pasagera sa, Mary Jo Kopechne, a murit. Kennedy a înotat până la mal și a anunțat autoritățile abia după câteva ore, fiind ulterior condamnat pentru părăsirea locului accidentului. Incidentul i-a afectat șansele politice pentru tot restul vieții.

Joan Kennedy a avut trei copii cu Ted, dar și mai multe pierderi de sarcină, inclusiv una la scurt timp după accidentul de la Chappaquiddick. Deși l-a susținut în timpul scandalului, distanțarea dintre ei a devenit evidentă în timpul campaniei prezidențiale din 1980, când Ted Kennedy a încercat fără succes să-l învingă pe Jimmy Carter. Cei doi erau deja separați și au divorțat ulterior. Un slogan ironic din acea campanie spunea: „Votează Jimmy Carter, elibereaz-o pe Joan Kennedy”.

Pasiunea pentru pian a rămas o constantă în viața ei. Joan obișnuia să deschidă mitingurile politice ale soțului cu recitaluri la pian, iar după divorț a susținut turnee internaționale alături de orchestre. Familia sa a declarat că îmbina talentul muzical cu un mesaj despre puterea transformatoare a artelor și importanța educației artistice echitabile.

Într-un interviu din 1992, Joan și-a amintit cum l-a însoțit pe Robert Kennedy în campania prezidențială din 1968: „M-a luat cu el și m-a încurajat. Avea un imn – ‘This Land Is Your Land’, cântecul lui Woody Guthrie. Îl cântam la pian și toată lumea intra cu o stare de bine.”

Recunoașterea publică a luptei cu alcoolismul și depresia

Joan B. Kennedy a fost una dintre primele femei din viața publică americană care și-au recunoscut deschis lupta cu alcoolismul și depresia. Fiul ei, fostul congresman Patrick Kennedy, a elogiat curajul și talentul mamei sale: „Mama a fost un exemplu pentru milioane de oameni care se confruntă cu probleme de sănătate mintală. Va fi regretată nu doar de familia Kennedy, ci și de comunitatea artistică din Boston și de toți cei pe care i-a inspirat.”

Ted Kennedy Jr. a adăugat: „Am admirat întotdeauna felul în care mama și-a înfruntat provocările cu grație, curaj, modestie și sinceritate. M-a învățat să fiu mai onest cu mine însumi și că ascultarea atentă e o abilitate de comunicare mai puternică decât vorbitul în public.”

Joan Kennedy s-a născut într-o familie influentă din Bronxville, New York, și a lucrat ca model în adolescență. L-a cunoscut pe Ted Kennedy în timpul studiilor la Manhattanville College, unde era colegă cu sora lui, Jean Kennedy. S-au căsătorit în 1958, dar Joan a avut dificultăți în a se adapta la stilul expansiv al familiei Kennedy.

„Joan era timidă și rezervată, iar familia Kennedy nu e deloc așa,” spunea Adam Clymer, autorul biografiei „Edward M. Kennedy”, într-un interviu din 2005.

Joan B. Kennedy a lăsat în urmă doi fii, nouă nepoți și peste 30 de nepoate și nepoți. Fiica ei, Kara Kennedy, a murit în 2011.

Foto – Hepta

