

Doliu în lumea artistică din România! Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5 a murit la 60 de ani. Vestea a fost dată de colegii săi de trupă, printr-un mesaj emoționant pe internet.

Marius Keșeri de la Direcția 5 a murit

Marius Keșeri era membru al trupei Direcția 5 de mai bine de trei decenii. Vestea morții sale a venit ca un șoc pentru fani, dar și pentru familia, prietenii acestuia și colegii de breaslă.

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP, Marius Keseri”, au transmis membrii formației Direcția 5.

„Dumnezeu să-l ierte!”, „Offff, ce veste tristă!!! Îmi pare tare, tare rău!!! Dumnezeu să-l odihnească!!!”, „Odihna veșnică în pace și lumină! Veșnica amintire o va avea mereu!”, „Ce repede s-a dus!!! Drum lin către stele Marius! Sincere condoleante!”, „Ce veste trista!Sincere condoleante! Dumnezeu sa-l ierte si sa-l aseze in randul dreptilor!”, „Doamne ferește pe bune??? Dumnezeu sa-l ierte !”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.

Începuturile sale în trupă

Direcția 5 este una dintre cele mai vechi și îndrăgite trupe din România. A luat naștere în 1991 și a fost formată din: Marian Ionescu (chitară bas, pian, compozitor), Dragoș Bădoi (voce), Cătălin Onoiu (clape), Florin Ionescu (baterie, voce), Răzvan Mirică (chitară, voce), Vlaicu Giurgea (chitară).

În 1998, trupa s-a despărțit și Direcția 5 rămne cu Marian Ionescu, Nicu Damalan, Marius Keșeri și Cristi Enache.

Trupa a continuat să scoată piese și albumul Love, Peace & Harmony în 2016, care a fost lansat pe 9 septembrie 2016. După lansare, trupa a început colaborarea cu „Alinka” – Alina Crișan. Primul concert în noua formulă a fost la Dej, pe vremea când a existat și un scandal. Tony Șeicărescu s-a luat la bătaie cu membrii trupei și deși era cel mai vechi membru, a fost exclus din trupă și înlocuit cu Alina Crișan.

