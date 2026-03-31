Incident șocant în Herăstrău. O femeie a fost găsită înecată, plutind cu fața în jos. Ce spun anchetatorii

Imagini șocante în parcul Herăstrău, unde o femeie a fost găsită înecată în lac, plutind cu fața în jos. Totul s-a întâmplat vineri, 27 martie. Autoritățile au ajuns imediat la fața locului pentru a ancheta incidentul.

Femeia plutea, cu fața în jos, pe lacul Herăstrău. Ce ipoteze ia în calcul Poliția

O femeie de aproximativ 50 de ani încă neidentificată a fost transportată la Spitalul Elias, după ce a fost găsită plutind cu fața în jos pe lacul Herăstrău. Femeia a fost dusă la spital în timp ce echipajele medicale efectuau manevrele de resuscitare.

Echipajul SMURD care a ajuns la fața locului a început să aplice protocolul de resuscitare, după ce trupul femeii a fost văzut de mai mulți trecători din parcul Herăstrău în lac. Femeia plutea pe suprafața apei în zona în care se află restaurantul Berăria H.

Din primele date, femeia era inconștientă și nu prezenta semne vitale.

Autoritățile au deschis o anchetă penală pentru a se stabili în ce condiții s-a întâmplat incidentul. Criminaliștii vor ancheta dacă este vorba despre o crimă, un accident sau o tentativă de suicid.

Tragedie trasă la indigo

Un incident extrem de asemănător a avut loc în luna ianuarie a anului 2024. Cadavrul unei femei a fost observat plutind pe apă, la câțiva metri de mal.

Pompierii au intervenit pentru a extrage cadavrul din apă, după ce mai mulți trecători au fost martori la incident.

„La caz s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, echipajul de scafandri și o ambulanță SMURD. După ce a fost scoasă din apă, echipajul medical a constatat că persoana în cauză este o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani, care era decedată”, au transmis reprezentanții ISU Bucuresti Ilfov (ISU B-If).

Nu este singurul caz de acest fel. În luna decembrie a anului 2023, un pescar a sesizat Poliția după ce a observat în lacul Herăstrău trupul neînsuflețit al unui bărbat. După anchetă, s-a descoperit că acesta dispăruse de acasă de două zile. El avea 46 de ani și plecase spre serviciu, însă nu s-a mai întors, iar familia a alertat Poliția.

Trupul lui a fost găsit două zile mai târziu, în lacul Herăstrău. Un trecător a alertat autoritățile, iar scafandrii SMURD au scos din apă trupul neînsuflețit al bărbatului. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu Serviciul Omoruri – DGPMB, pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul.

