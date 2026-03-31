Incident șocant în Herăstrău. O femeie a fost găsită înecată, plutind cu fața în jos. Ce spun anchetatorii
Actualizat 31.03.2026, 17:00
Imagini șocante în parcul Herăstrău, unde o femeie a fost găsită înecată în lac, plutind cu fața în jos. Totul s-a întâmplat vineri, 27 martie. Autoritățile au ajuns imediat la fața locului pentru a ancheta incidentul.
Femeia plutea, cu fața în jos, pe lacul Herăstrău. Ce ipoteze ia în calcul Poliția
O femeie de aproximativ 50 de ani încă neidentificată a fost transportată la Spitalul Elias, după ce a fost găsită plutind cu fața în jos pe lacul Herăstrău. Femeia a fost dusă la spital în timp ce echipajele medicale efectuau manevrele de resuscitare.
Echipajul SMURD care a ajuns la fața locului a început să aplice protocolul de resuscitare, după ce trupul femeii a fost văzut de mai mulți trecători din parcul Herăstrău în lac. Femeia plutea pe suprafața apei în zona în care se află restaurantul Berăria H.
„La caz s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, echipajul de scafandri și o ambulanță SMURD. După ce a fost scoasă din apă, echipajul medical a constatat că persoana în cauză este o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani, care era decedată”, au transmis reprezentanții ISU Bucuresti Ilfov (ISU B-If).
Nu este singurul caz de acest fel. În luna decembrie a anului 2023, un pescar a sesizat Poliția după ce a observat în lacul Herăstrău trupul neînsuflețit al unui bărbat. După anchetă, s-a descoperit că acesta dispăruse de acasă de două zile. El avea 46 de ani și plecase spre serviciu, însă nu s-a mai întors, iar familia a alertat Poliția.
Trupul lui a fost găsit două zile mai târziu, în lacul Herăstrău. Un trecător a alertat autoritățile, iar scafandrii SMURD au scos din apă trupul neînsuflețit al bărbatului. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu Serviciul Omoruri – DGPMB, pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul.