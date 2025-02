Horațiu Potra, liderul unei grupări de mercenari români, a primit opt milioane de dolari de la o companie din China, în urmă cu câțiva ani, și a protejat interesele economice din Africa ale Partidului Comunist Chinez, potrivit unei investigații Rise Project.

Horațiu Potra, plătit cu milioane de dolari pentru a proteja interesele economice ale Chinei în Africa

Horațiu Potra, fost militar și mercenar român, a încasat 8 milioane de dolari între anii 20115 – 2018, fiind plătit printr-o companie offshore din Malta și redistribuind peste 3,5 milioane de dolari către un alt offshore din panama și o firmă din vestul Africii, potrivit unei dezvăluiri a platformei de jurnalism de investigație Rise Project. Fran Timiș, controversatul om de afaceri implicat în proiectul Roșia Montana și unul dintre cei mai mari jucători din industria minieră africană, a fost cel care a facilitat legăturile lui Potra cu firmele chineze. Timiș a fost înlăturat din afacere în 2015, dar Potra și oamenii lui au rămas să supravegheze exploatările miniere pentru noul patron chinez.

China a folosit exploatările miniere ca punct cheie pentru expansiunea economică din Africa, iar Potra a fost un pilon esențial în acest mecanism, oferind protecție corporațiilor chineze care au preluat afacerile luii Timiș.

Cum a încasat Potra milioanele de dolari de la chinezi

Mercenarul și-a primit plățile printr-o companie offshore din Malta, AO Futuro Ltd, folosind-o ca intermediar pentru a transfera fondurile în conturile personale. Firma fost înființată în 2014, în perioada în care Frank Timiș începea să piardă controlul asupra afacerilor din Sierra Leone și a rămas activă pe întreaga perioadă a colaborării cu Potra.

Cine l-a ajutat pe Horațiu Potra să încaseze banii de la chinezi

Horațiu Potra avut o parteneră româncă de afaceri, Maria Tătar, care administra și contul bancar al companiei offshore, deschis la o bancă din România. Aproximativ 80% din bani proveneau de la corporația chineză Shandong Steel, prin intermediul celor două subsidiare din Sierra Leone preluate de la Timiș: Tonkolili Iron Ore Ltd – administrarea minelor de fier și magnetită, African Railway and Port Services Ltd – gestionarea infrastructurii de transport, notează ObservatorNews. Aceste companii au virat circa 8 milioane de dolari mercenarului Potra.



Potra și Tătar au avut o relație de încredere și au investit împreună în imobiliare, iar ea l-a reprezentat în mai multe tranzacții, având chiar acces la conturile lui.

Relația lui Potra cu Maria Tătar s-a deteriorat în 2020, cei doi ajungând în final să se judece pentru sute de mii de dolari.

Ce avere are Horațiu Potra

Potra a achiziționat în vara lui 2024 o clădire istorică situată pe strada Ionel Perlea din București, fost sediu al Partidului Comunist, lângă Parcul Cișmigiu. Proprietatea include un teren de 722 mp și o clădire de 292 mp. Această achiziție nu apare în declarația sa de avere în calitate de consilier local în Mediaș, unde a menționat 78 de terenuri și 29 de imobile, deși încă are de achitat o ipotecă de 1,2 milioane de dolari.

De asemenea, Potra mai deține: 78 de terenuri și 29 de imobile în Cluj, Sibiu, Mureș și Mediaș, 15 kg de aur (evaluat la 6 milioane de lei), două mașini de lux, conturi bancare consistente.

Când a fost întrebat despre operațiunile financiare derulate prin offshore-ul din Malta, Potra a răspuns pentru Rise Project: „Care-i problema ta că am câștigat bani în străinătate și i-am cheltuit în România?! Mai bine te-ai interesa cine fură și trimite afară din țară banii poporului, bani din care probabil sunteți plătiți și voi, ăștia cu presa anti-românească! Mersi!”

Foto – Hepta

