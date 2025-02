Cine este Sanda Răileanu, femeia încătușată alături de Laura Vicol. Ce rol a avut femeia în dosarul Nordis

Laura Vicol a fost înctușată alături de o altă femeie în timp ce era condusă la Curtea de Apel București, cu propunerea de arestare preventivă. Imaginea s-a viralizat, iar lumea a început să se întrebe cine este cea care împărțea perechea de cătușe cu soția lui Vladimir Ciorbă. Sanda Răileanu, inculpată și ea în dosarul Nordis, este cea care a ajuns în același timp cu fosta șefă a Comisiei Judiciare din Camera Deputaților pentru a afla decizia instanței.

Cine este Sanda Paraschiv, femeia încătușată cu Laura Vicol

Spre deosebire de Laura Vicol, Sanda Răileanu nu este cunoscută opiniei publice, dar este un pion important în cadrul companiei Nordis. Potrivit Libertatea, în stenogramele propuse de DIICOT ca probe esențiale în dosar, care să susțină cererea de arestare preventivă, numele ei apare în cel puțin două ipostaze esențiale.

Anchetatorii au interceptat mai multe convorbiri ale Sandi Răileanu, iar în una dintre ele, aceasta discuta cu expertul contabil Mary Elsa Pîrvan, iar din dialogul lor reiese că reprezentanții Nordis se consultau cu Sorin Blejnar, fostul șef al Fiscului, condamnat pentru trafic de influență.

Sanda Răileanu ținea legătura în mod direct cu Laura Vicol, cu toate că soția lui Vladimir Ciorbă nu avea nicio calitate oficială în cadrul companiei.

Femeia se prezintă pe contul de LinkedIn ca director economic al Nordis Group. Este absolventă a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj și se descrie drept o persoană sociabilă, care se poate integra ușor în orice mediu.

Citește și: Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați preventiv pentru 30 de zile. Cum au fost surprinși cei doi soți înainte de a fi duși în arest

Citește și: Ce avere are Laura Vicol. Fosta șefă a Comisiei juridice a Camerei Deputaților, implicată în scandalul Nordis

Stenograma conversației dintre Sanda Răileanu și Mary Elsa Pîrvu

Libertatea a intrat în posesia stenogramei unei conversații dintre Sanda Răileanu și Mary Esla Pîrvu, din care reiese legătura companiei Nordis cu Sorin Blejnar.

PÎRVAN MARY ELSA: Știți cu cine vorbeam la telefon de nu puteam să vă răspund?

RĂILEANU SANDA: Cu cine?

PÎRVAN MARY ELSA: Cu domnul Blejnar.

RĂILEANU SANDA: Aoleu.

PÎRVAN MARY ELSA: Care mi-a zis, felicitări, că a citit… (n.l. neinteligibil)… meu și că… nu i-a spus nimeni cine l-a scris, dar și-a închipuit că numai eu puteam fi.

RĂILEANU SANDA: Da?

PÎRVAN MARY ELSA: Da, și a zis că e genial ce am scris acolo, că așa e, am dreptate cu tot.

RĂILEANU SANDA: Cu tot… și doamna Laura Vicol a spus că este perfect, mai mult de atât nu se putea. Sunteți minunată, doamna Pîrvan.

PÎRVAN MARY ELSA: Ca să înțelegi că nu e ușor, că asta am stat și am dezbătut cu domnul Blejnar și am zis domnule nu e în regulă să se procedeze așa. N-o să ia nimeni nicio măsură, astea sunt abuzuri unul după altul.

Citește și: Cine este Andreea Cosma, notărița din dosarul Nordis. În ultimii ani a fost implicată în mai multe scandaluri

Citește și: Laura Vicol, adusă la DIICOT, după perchezițiile din dosarul Nordis. Ioana Băsescu, audiată în același dosar

Răileanu, omul de încredere al lui Vladimir Ciorbă

Un alt set de stenograme arată că Sanda Răileanu era persoana din companie desemnată să țină legătura cu inspectorii antifraudă care făceau verificări în firmă, la sfârșitul anului trecut.

Unul dintre inspectorii în cadrul Direcției Generale Antifraudă – Structura Centrală, audiat ca martor în cauză, a explicat anchetatorilor că a întâmpinat dificultăți în timpul controlului la Nordis, iar accesul la documente se făcea greoi doar după ce erau verificate de Vladimir Ciorbă și Sanda Răileanu.

„Relevante din acest punct de vedere sunt şi declaraţiile martorilor G.C.P. şi D.D., inspectori în cadrul DGAF Structura Centrală, care au participat la controalele amintite vizând atitudinea numitului Ciorbă Vladimir Răzvan. Astfel, G.C.P. arată printre altele: (…) De multe ori ne-a atras atenţia că, dacă el nu vrea, nu vom primi niciun act şi vom sta de vorbă cu o armată de avocaţi. Cu toate acestea, foarte greu am reuşit să ridicăm documente, probabil după ce erau reverificate şi discutate de Răileanu cu Ciorbă Vladimir. (…) Mi s-a părut ciudat că acesta avea foarte multe informaţii şi despre mine personal, întrucât mi-a atras atenţia că am o plângere penală făcută de reprezentantul societăţii FIBER GLASS, şi anume că au la bază motive politice. M-am simţit inconfortabil ca Ciorbă să îmi spună atât de multe şi să încerce chiar să intimideze echipa de control”, se precizează în documentele DIICOT, publicate de G4Media.

Sursă foto: Libertatea

Urmărește-ne pe Google News