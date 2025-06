George Simion l-a făcut din nou „autist” pe Nicușor Dan: „Să scăpăm de autist”

George Simion l-a numit din nou pe Nicușor Dan „autist”, deși, înainte de turul doi al alegerilor, își cerea iertare față de persoanele neurodivergente pentru acest comportament regretabil.

George Simion l-a făcut din nou „autist” pe Nicușor Dan

„Aveți un candidat pe care-l susțineți. E autist, săracul”, spunea George Simion către un reporter Pro TV, pe 15 mai, înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale, pe care l-a pierdut în fața lui Nicușor Dan.

Ulterior, liderul AUR și-a cerut iertare. Recent însă, Simion s-a referit din nou la Nicușor Dan prin apelativul „autist”.

„Dacă răspunde domnul Simion, mă întorc în țară chiar dacă nu-l recunosc pe Nicușor ca președinte”, a scris un tânăr pe TikTok.

„Mai rămâi momentan acolo. Să scăpăm de autist!”, a comentat George Simion în dreptul respectivei postări.

Cum își justifica George Simion același comportament anul trecut

Luna trecută, după ce l-a numit public pe Nicușor Dan „autist”, liderul AUR și-a cerut iertare față de persoanele care au această tulburare.

„Nimeni nu trebuie lăsat în urmă, chiar dacă e o persoană cu dizabilități. Îmi pare rău aici și vreau să spun că am dat azi interviuri pentru Politico, pentru Bruselles Signal, pentru Telegraph, pentru Euronews. Nu era programat PRO TV. Nu eram atent, mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut azi și am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect și îmi cer scuze față de persoanele neruodivergente. Voiam să spun că acest candidat al meu este securist”, s-a justificat Simion atunci.

