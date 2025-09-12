Gabriel Șerban, tânărul portar al echipei ACS Viitorul Coteana, a murit la 20 de ani

Comunitatea din Slatina și lumea fotbalului oltean sunt în doliu după moartea tragică a lui Gabriel Șerban, tânărul portar al echipei ACS Viitorul Coteana. La doar 20 de ani, Gabriel și-a găsit sfârșitul în urma unui gest extrem, după ce s-ar fi aruncat de la etajul trei al unui bloc din municipiu. Incidentul, petrecut în dimineața zilei de 27 august 2025 a lăsat în urmă o durere greu de exprimat.

Două săptămâni s-a zbătut între viață și moarte

După ce a fost găsit în stare de inconștiență pe strada Cornișei, Gabriel a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Slatina, apoi transferat la Craiova, unde medicii au luptat timp de două săptămâni pentru viața lui, notează prosport.ro. Din păcate, tânărul nu a mai răspuns tratamentelor și a decedat, lăsând în urmă o familie îndurerată și o echipă de fotbal devastată.

Inspectorul Claudiu Șerban, purtător de cuvânt al IPJ Olt, a declarat: „La data de 27 august 2025, în jurul orei 07:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slatina au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană a fost preluată în stare de inconștiență de pe strada Cornișei și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe. Din primele verificări, s-a stabilit că un tânăr de 20 de ani s-ar fi precipitat de la etajul unui bloc.”

Inițial, ancheta a fost deschisă pentru vătămare corporală din culpă, dar după decesul lui Gabriel, încadrarea juridică a fost schimbată în ucidere din culpă. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.

Gabriel Șerban era cunoscut în comunitate ca un tânăr respectuos, săritor și pasionat de fotbal. Lucra în Slatina și juca ca portar la ACS Viitorul Coteana, echipă care i-a fost a doua familie. Moartea sa a lăsat un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut.

„Șerban Gabriel – 20 de ani – face parte pentru totdeauna din istoria clubului nostru! Odihnească-se în pace!”, a transmis echipa ACS Viitorul Coteana pe pagina oficială de Facebook.

Primarul comunei Coteana, Ionuț Dima, a transmis la rândul său un mesaj de condoleanțe: „Echipa de fotbal este cuprinsă de o durere imensă, după ce a pierdut mult prea devreme un suflet tânăr. Decesul lasă un gol uriaș în inimile celor dragi, pe teren și în afara lui.”

Gabriel Șerban, înmormântat alături de tatăl său

Trupul neînsuflețit al lui Gabriel a fost depus la capela bisericii „Sfinții Constantin și Elena” din Slatina, lângă Hotel Ramada. Vineri, 12 septembrie, cortegiul funerar va pleca spre comuna Coteana, unde va fi înmormântat alături de tatăl său.

Mădălina Militaru, o prietenă apropiată, a scris pe Facebook: „Problemele personale, stresul, singurătatea, o posibilă depresie și o suferință interioară foarte mare l-au adus în acest punct. A stat două săptămâni în comă la spitalul din Craiova, cu șanse minime de supraviețuire. Din păcate, a pierdut lupta cu viața. Drum lin în Împărăția Cerului! NICIODATĂ NU TE VOM UITA!”

