Mădălin Voicu, dezvăluiri despre moartea lui Mieluță Bibescu. „Nu știa nimeni că are probleme!” De ce a murit, de fapt, „maestrul clarinetului”

Dispariția fulgerătoare a lui Mieluță Bibescu, unul dintre cei mai respectați și talentați instrumentiști ai genului, a zguduit lumea muzicii lăutărești din România. Moartea sa, survenită la doar 67 de ani, a lăsat un gol imens în rândul artiștilor și iubitorilor de muzică tradițională. În timp ce familia și prietenii apropiați își exprimă durerea, Mădălin Voicu, violonist și dirijor, dar și bun prieten al muzicianului, face dezvăluiri despre ultimele clipe ale acestuia și despre cauza reală a decesului.

„A murit repede, până să vină ambulanța”

Potrivit declarațiilor lui Mădălin Voicu pentru publicația Gândul, Mieluță Bibescu a suferit un infarct acasă, fără ca cineva să fi știut că avea probleme cardiace. „Era acasă, și dintr-o dată i s-a făcut rău. A făcut infarct. A murit repede, până să vină ambulanța. Nu știa nimeni că are probleme cu inima”, a spus Voicu, vizibil afectat de pierderea prietenului său.

Această veste a venit ca un șoc pentru toți cei care îl cunoșteau pe Bibescu, un artist energic, dedicat și mereu prezent în viața muzicală românească. Lipsa unor simptome evidente sau a unui istoric medical cunoscut face ca moartea sa să fie cu atât mai greu de acceptat.

„Mieluță era maestrul clarinetului!”

Mădălin Voicu a ținut să sublinieze că Bibescu nu era doar un lăutar, ci un muzician desăvârșit, cu o pregătire academică solidă. „Mieluță era maestrul clarinetului. Este o mare pierdere pentru muzica lăutărească, pentru cultură în general. Mielu nu era un simplu lăutar, era muzician profesionist, absolvent de Conservator, cu un stil propriu de interpretare”, a mai declarat Voicu.

Născut pe 22 iulie 1958 în București, Mielu Ion Bibescu – cunoscut publicului sub numele de Mieluță – a crescut într-un mediu în care muzica era parte din viața de zi cu zi. A început să cânte la instrumente de suflat încă din copilărie, iar talentul său a fost remarcat rapid. De-a lungul carierei, a devenit un simbol al muzicii lăutărești autentice, fiind apreciat pentru virtuozitatea sa la clarinet și saxofon.

Bibescu a urmat cursurile Liceului de Muzică „Dinu Lipatti” și apoi Conservatorul din București, unde s-a specializat în clarinet. Această formare i-a permis să îmbine tradiția muzicii lăutărești cu rigoarea muzicii clasice, creând un stil unic, care a inspirat generații întregi de instrumentiști.

