Examenul de Evaluare Națională 2026. Când se afișează primele rezultate ale absolvenților de gimnaziu

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Ministerul Educației a intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru centralizarea datelor de la examenul de Evaluare Națională 2026, urmând ca miercuri, 1 iulie, să publice primele rezultate ale absolvenților de gimnaziu.

Emoțiile cresc în rândul zecilor de mii de elevi din întreaga țară, dar și al părinților, pe măsură ce se apropie momentul în care vor afla notele ce le vor dicta parcursul școlar pentru următorii patru ani. Rezultatele din această primă etapă vor fi urmate imediat de perioada dedicată contestațiilor, întregul proces premergător admiterii la liceu fiind strict reglementat de calendarul oficial.

Miercuri aflăm primele note, sub protecția anonimatului

Primele rezultate ale examenelor de Evaluare Națională vor fi afișate miercuri, 1 iulie, până la ora 12:00. Listele cu note vor putea fi consultate atât direct la centrele de examen unde elevii au susținut probele, cât și online, pe platforma dedicată a Ministerului Educației.

Pentru a respecta reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, notele nu vor fi afișate în dreptul numelor candidaților. Fiecare absolvent va trebui să își caute rezultatele folosind codul unic primit la începutul examenului. Aceste note inițiale reprezintă primul reper oficial pentru elevi în vederea completării opțiunilor pentru liceu.

Transparență sporită și riscurile majore ale contestațiilor

Imediat după publicarea primelor rezultate, elevii nemulțumiți de punctajele obținute vor avea posibilitatea de a solicita reevaluarea testelor. În premieră pentru acest an, procedura permite elevilor să își vizualizeze lucrările înainte de a lua o decizie finală privind contestația, o măsură menită să aducă mai multă transparență în sistem. Vizualizarea simplă a lucrării nu obligă însă candidatul să meargă mai departe cu cererea de recorectare.

Intervalul dedicat depunerii contestațiilor începe tot pe 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00, și va continua în zilele de 2 și 3 iulie. Cererile pot fi depuse fizic la școală sau transmise online. În cazul elevilor minori, documentele trebuie semnate obligatoriu și de un părinte sau de reprezentantul legal.

Este extrem de important de reținut că reevaluarea implică un risc major. Nota acordată de noua comisie de profesori devine definitivă, ceea ce înseamnă că nota inițială poate să crească, dar la fel de bine poate să scadă, fără nicio posibilitate de a reveni la rezultatul din 1 iulie.

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Nota finală și pasul decisiv către repartizarea la liceu

După ce toate contestațiile vor fi analizate și soluționate în perioada 4-7 iulie, Ministerul Educației va publica rezultatele finale în data de 8 iulie. Aceste note vor fi definitive și vor fi folosite direct în softul de repartizare computerizată.

Odată încheiată complet această etapă, absolvenții clasei a VIII-a, îndrumați de părinți și diriginți, vor trece la completarea fișelor de opțiuni cu profilurile și liceele dorite. Experții în educație avertizează că media de la Evaluarea Națională este criteriul absolut de departajare, în timp ce mediile din anii de gimnaziu vor mai fi folosite doar ca criteriu secundar, în caz de egalitate perfectă. Elevii sunt sfătuiți să completeze cât mai multe opțiuni pe fișe pentru a evita riscul de a rămâne nerepartizați în prima etapă a admiterii.

Foto – arhivă

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