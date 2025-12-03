Alegeri 7 decembrie 2025: Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria București. Ce candidat sprijină în locul lui

Eugen Teodorovici a decis să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, oferindu-și sprijinul lui Daniel Băluță. Anunțul său vine după ce marți, 2 decembrie, Vlad Gheorghe a făcut același pas, în favoarea lui Ciprian Ciucu. Conform Știrile ProTV, Teodorovici, candidat independent, a confirmat că nu va mai participa la alegerile din 7 decembrie, însă numele său va rămâne pe buletinul de vot.

Sondajele de opinie au indicat șanse reduse pentru Eugen Teodorovici, acesta obținând doar 3,5% din intențiile de vot, conform sondajului INSCOP din 20 noiembrie. În contrast, Daniel Băluță, candidatul PSD, se află printre favoriții competiției electorale. Într-un sondaj AtlasIntel, Băluță, actualul primar al Sectorului 4, este creditat cu 23,3% din intențiile de vot, fiind urmat îndeaproape de Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, cu 23,2%, și Ciprian Ciucu, primarul PNL al Sectorului 6, cu 21,7%.

Conform datelor prezentate de News.ro, clasamentul electoral a suferit modificări în ultimele săptămâni. Într-un sondaj anterior AtlasIntel, Ciprian Ciucu conducea, urmat de Daniel Băluță și Anca Alexandrescu. Acum, ordinea s-a schimbat, iar competiția între primii trei candidați este strânsă, separați de doar câteva procente.

Pe locul patru se află Cătălin Drulă, candidatul USR, cu 15,5%, iar pe locul cinci, Ana Ciceală, candidata SENS, cu 8,4%. Aceste cifre indică preferințele bucureștenilor pentru alegerile din 7 decembrie, unde lupta pentru Primăria Capitalei devine tot mai intensă.

Retragerile din cursa electorală devin un fenomen notabil. Cu o zi înainte de anunțul lui Eugen Teodorovici, Vlad Gheorghe, un alt candidat independent, și-a retras candidatura, oferindu-și sprijinul pentru Ciprian Ciucu. Alexandru Zidaru, cunoscut sub pseudonimul „Makaveli”, a ales să o susțină pe Anca Alexandrescu. Numele său nu va apărea pe buletinul de vot din 7 decembrie.

Conform Știrile ProTV, aceste retrageri și alianțe politice reflectă dinamismul competiției electorale din București, în care candidații își reevaluează strategiile pentru a influența rezultatul final. Alegerile din 7 decembrie se anunță a fi un moment decisiv pentru viitorul Primăriei Capitalei.

