Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis un dosar de moarte suspectă privind decesul Rodicăi Stănoiu, fostă ministră a Justiției, informează Digi24. Rodica Stănoiu s-a stins din viață pe data de 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani.

Dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu

Procurorii analizează circumstanțele decesului Rodicăi Stănoiu, fostă ministră a Justiției, după ce surse apropiate acesteia au dezvăluit că fusese internată cu semne de violență, printre care lovituri la cap și în zona ochilor, la Spitalul „Alexandru Obregia” din București, înainte să moară. Anchetatorii au solicitat documentele medicale de la spitalele Floreasca și Obregia. Sunt planificate audieri pentru a clarifica situația.

Stănoiu a fost externată pe semnătură de partenerul ei de viață, un bărbat cu 53 de ani mai tânăr, cu care forma un cuplu de cinci ani. După externare, a fost anunțat decesul Rodicăi Stănoiu. Apropiații fostei ministre îl suspectează pe bărbat că urmărea să pună mâna pe averea ei.

Surse din anturajul apropiat al Rodicăi Stănoiu afirmă că, în ultimele luni înainte de deces, aceasta s-ar fi retras complet din viața socială, evitând orice interacțiune cu prietenii, relatează Antena 3 CNN. Cei apropiați mai susțin că telefonul său mobil se afla sub controlul partenerului de viață. După funeralii, nu este exclus ca aceștia să ceară exhumarea trupului, pentru a clarifica eventualele suspiciuni legate de cauzele morții.

Cine a fost Rodica Stănoiu

Rodica Stănoiu a fost o personalitate de referință în domeniul juridic și politic din România. Aceasta a ocupat funcția de ministru al Justiției între anii 2000 și 2004, în guvernul condus de Adrian Năstase. Absolventă a Facultății de Drept a Universității din București în 1961, ea a continuat să își dezvolte cariera academică și profesională.

Studiile postuniversitare ale Rodicăi Stănoiu au inclus specializări în Criminologie la Universitatea din Montréal și Drept Comparat la Strasbourg. În 1975, a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Mai târziu, în 1994, a participat la un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC.

Cariera sa academică a inclus funcții de profesor universitar la Universitatea Spiru Haret și Universitatea Dimitrie Cantemir. Pe plan politic, între 1996 și 2008, a fost senator în Parlamentul României, având trei mandate. În 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat colaborarea sa cu Securitatea sub numele conspirativ „Sanda”, în perioada 1983-1987, conform CNSAS, informează Digi24.

