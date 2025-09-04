  MENIU  
Doliu în presa românească! Jurnalista Simona Șerbănescu a murit la 58 de ani

Raluca Vițu
Presa românească este în doliu după dispariția Simonei Șerbănescu, una dintre cele mai respectate jurnaliste ale Radio România Actualități. Cu o carieră de peste trei decenii dedicată informării corecte și profunde a publicului, Simona Șerbănescu a murit la vârsta de 58 de ani, lăsând în urmă o moștenire jurnalistică remarcabilă și o echipă profund marcată de pierderea sa.

Vestea morții sale a fost anunțată în dimineața zilei de 4 septembrie 2025, iar reacțiile din partea colegilor și colaboratorilor au fost pline de durere și admirație. Mesajele de omagiu subliniază nu doar profesionalismul Simonei Șerbănescu, ci și omenia, căldura și spiritul de echipă care au definit-o. Dispariția sa lasă un gol imens în redacția Radio România Actualități și în peisajul jurnalistic românesc.

„Am aflat în dimineața asta, cu tristețe, că Simona Serbanescu nu mai este în această lume. Un reporter de teren excepțional, în slujba radioului public românesc, Simona Șerbănescu a descris în sunete și interviuri lumea în care trăim. A făcut jurnalism cu atenție și răbdare, respectând atât regulile, dar și spațiul în care își dezvoltă subiectul. Simona făcea asta, firesc, aparent simplu. Este vorba de multa omenie aici, de căldura pe care o ai poate în tine, și poate ai șansa să o regăsești într-o echipă”, a transmis un fost coleg al jurnalistei.

Debutul într-o epocă de tranziție

Simona Șerbănescu și-a început activitatea la Radio România Actualități în anul 1990, imediat după absolvirea studiilor universitare. România se afla într-o perioadă de transformări majore, iar nevoia de voci credibile și curajoase era acută. Simona a devenit rapid un reporter de teren respectat, acoperind domeniul Justiției cu o rigoare și o atenție la detalii care aveau să-i definească întreaga carieră.

După ani de relatări din sălile de judecată și din fața instituțiilor-cheie, Simona Șerbănescu s-a orientat către reportajul de teren și documentarul radiofonic. A realizat peste 380 de materiale, multe dintre ele fiind documentare istorice și sociale care au fost premiate și apreciate de public. Printre proiectele notabile se numără cele realizate în cadrul expediției RAPAPATATIERA 2011, pentru care a primit premiul de excelență din partea Radio România Actualități.

Ascultătorii o recunoșteau imediat după timbrul vocal distinct și stilul sobru, dar empatic. Colegii o descriu ca pe un profesionist desăvârșit, mereu documentată, atentă la nuanțe și profund implicată în fiecare subiect abordat. Nu accepta jumătăți de măsură și credea cu tărie că jurnalismul adevărat se face pe teren, în mijlocul oamenilor, nu din spatele biroului.

Foto – Facebook

