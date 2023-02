Cum a supraviețuit scriitorul Romulus Rusan la cutremurul din 1977. Soțul Anei Blandiana a stat ore în șir sub dărâmături

Cutremurul devastator din Turcia, produs la începutul acestei luni, a stârnit un val de îngrijorări și temeri în rândul românilor care și-au amintit, cu groază, de tragedia petrecută acum 46 de ani, în 1977. Atunci, un seism cu magnitudinea de 7,3 grade a lovit România, având efecte devastatoare asupra țării.

Cutremurul din 4 martie 1977 a provocat moartea a peste 1.500 de persoane și rănirea a peste 11.000, la nivelul întregii țări.

Printre supraviețuitorii acelei tragedii s-a numărat și Romulus Rusan, scriitor, publicist și cel care i-a fost soț poetei Ana Blandiana timp de 56 de ani.

Scriitorul Romulus Rusan a stat sub dărâmături mai bine de patru ore

Experiența lui Romulus Rusan trăită în 1977 este emoționantă, devastatoare, demnă scenariul unui film de groază în care îți dorești să nu ajungi niciodată protagonist.

Cutremurul s-a produs într-o seară de vineri, 4 martie, la ora 21:22:22. Scriitorul se afla acasă la momentul respectiv, la etajul 7 din 11 al blocului Coloanelor, din București (în zona Palatului Șuțu). Era singur, deoarece soția sa era internată într-un spital, iar medicii îi amânaseră externarea din acea zi.

„N-am ştiut dacă o să cad sau cade pe mine ceva!”

Romulus Rusan a povestit, în urmă cu mulți ani, că în seara tragediei, vorbea la telefon cu sora lui din Cluj. Cutremurul i-a prins pe cei doi în timpul conversației. Știind-o foarte sperioasă din fire, scriitorul nu i-a spus surorii că se petrece un cutremur.

“Totul până când s-a rupt blocul. Eram pe o dormeză şi m-am întins pe ea după stingerea luminii. În felul acesta era ceva moale sub mine. A început cutremurul în timp ce vorbeam la telefon, pe urmă, după stingerea luminii, a urmat un balans ciudat, iar apoi am simţit o ruptură teribilă.

N-am ştiut dacă o să cad sau cade pe mine ceva. Blocul s-a făcut ca o armonică, şi pe verticală, şi pe orizontală. Eu locuiam la etajul 7, iar deasupra mea mai erau 4 etaje. Nu erau chiar peste mine, deoarece erau terasate. Blocul avea 11 etaje.

Practic am ajuns la etajul 2 şi jumătate – am văzut după ce m-au scos – deasupra casei bietului Toma Caragiu, care a rămas intactă. El avea musafiri şi a fugit pe scări. Dacă rămânea la etajul 2 era salvat.” – a dezvăluit soțul Anei Blandiana, într-un interviu pentru ziarul Ring, publicat pe o platformă culturală.

„Am fost strivit, de fapt, la etajul 2 şi jumătate”

Scriitorul a rămas imobilizat sub o bibliotecă prăbușită peste mână, deasupra căreia căzuse un colț de cameră. Acesta avea și un picior prins de o ușă aflată la capătul camerei.

“Era ca un cort de beton. Am fost strivit de fapt la etajul 2 şi jumătate, cu acel colţ peste mine, dedesubt probabil cu podeaua, şi cu intermediar biblioteca. Mâna îmi era prinsă, nu ştiam de ce. Am încercat să mi-o smulg, pentru că în rest păream să fiu liber.” a povestit Romulus Rusan.

Romulus Rusan a dezvăluit că în jurul său se auzeau gemete cum se sting treptat, semn că oamenii mureau sub dărâmături. Ulterior a aflat că 300 de persoane au murit în blocul în care locuia el, printre aceștia și personalități ale vremii precum critical literar Mihai Gafița, poetul și eseitstul Anatol Baconsky cu soția sa, poeta Veronica Porumbacu și soțul ei, dar și pianistul Tudor Dumitrecu.

Soțul Anei Blandiana a fost scos de sub dărmături în jurul orei 2, la mai bine de patru ore de la producerea cutremurului.

„Trăieşte cineva? Trăieşte cineva?”

“După ce i-am auzit pe toţi murind, practic tăcând, pentru că era un geamăt total, s-a făcut linişte. I-am auzit pe vecini coborând pe undeva. Am dedus că erau chiar vecinii de deasupra-alături, de la etajul 8.

Aceştia au căzut în luminator, care se umpluse cu moloz, dar pe urmă au ieşit. Am auzit o voce – trebuie să fi fost pe la miezul nopţii – care striga. ‘Trăieşte cineva? Trăieşte cineva?’ Văzând că nu mai strigă nimeni – deoarece eu mă gândeam că mai trăiesc şi vecinii şi am vrut să-i las pe ei să strige primii, eram ciudat de generos – am strigat: ‘Da!’ ‘Dar unde sunteţi?’ ‘Aici!’”

Cei care veniseră înițial să îl salveze au plecat în căutarea unei lanterne și au revenit după o oră, iar scriitorul credea că nu se vor mai întoarce.

Scriitorul, salvat de un băiat care a ajuns la el din întâmplare

În tot acest timp, Romulus Rusan și-a păstrat calmul. Și s-a folosit de o cămașă pentru a nu inhala cimentul și praful de moloz.

Apoi a ajuns la el un băiat care a urcat din curiozitate la locul undeera imobilizat și l-a scos de acolo.

“A venit cu lanterna, a plimbat-o şi când a ajuns pe fanta aceea am zis: „Stop!” Săracul a făcut un tunel, aşa îmbrăcat, cu hainele de sărbătoare, îndoind fier-betonul. Era un băiat foarte solid. A făcut un tunel până la mine şi la ora 2 m-au scos, adică am ieşit eu târâş.”

Romulus Rusan a fost dus la Spitalul Colțea cu câteva coaste care îi perforaseră plămânii, cu răni la cap și cu o “strangulare de nerv” la un braț. Dar spitalul era plin ochi de răniți grav și oameni trecuți prin acel cutremur care își dădeau ultima suflare. În cele din urmă, s-a găsit un pat și pentru scriitor. Soția sa aflase inițial că blocul în care locuiau s-a prăbușit să că nu mai există supraviețuitori. Ana Blandiana a aflat că soțul ei trăiește prin intermediul unor prieteni trimiși de scriitor în spitalul unde era ea să o informeze.

Romulus Rusan s-a stins din viață mulți ani mai târziu după cumplitul cutremur. El a murit pe 8 decembrie 2016, la vârsta de 81 de ani.

Foto – capturi Youtube