Un cutremur devastator, cu magnitudinea 7,8, a lovit, luni, centrul Turciei și nord-vestul Siriei.

Cutremurul s-a produs la ora 1:17 GMT (4:17 ora locală, 3:17 ora României). Epicentrul a fost localizat la 26 de km est de oraşul Nurdagi şi la 32 de km de oraşul Gaziantep.

Seismul a fost urmat de 42 de replici, potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), notează CNN.

Seismele s-au resimțit în toată zona de sud-est a Turciei, dar şi în Liban, Siria şi în Cipru.

Potrivit ultimelor raportări ale autorităților, în Turcia, în urma cutremurului, au murit circa 284 de persoane, iar în Siria, numărul decedaților este de 237. Numărul răniților este, momentan, de peste 3.000.

Numeroase clădiri au fost distruse, iar imaginile cu pagubele produse au fost publicate de presa din Turcia și pe rețelele de socializare.

Președintele Turciei, Recep Erdogan, a transmis un mesaj pe Twitter prin care li s-a adresat tuturor celor afectați de catastrofă.

„Sperăm că vom trece împreună de acest dezastru cât mai curând posibil și cu cele mai mici pagube”, a spus el, citat de BBC.

IT IS ANNOUNCED THAT A TOTAL OF 1710 BUILDINGS HAVE BEEN DESTROYED DUE TO THE EARTHQUAKE IN TURKEY. There are aftershocks or buildings that have been damaged and subsequently demolished#Turkey #kahramanmaras #malatya #deprem #earthquakepic.twitter.com/UzET9pMNSa