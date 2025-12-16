Ryan Reynolds și partenerul lui de afaceri, actorul Rob McElhenney, au vândut o parte din Clubul Wrexham AFC unui fond american de investiții

Actorii Ryan Reynolds și Rob McElhenney, colegi și parteneri de afaceri, au decis să vândă o parte din Clubul Wrexham AFC, din Championship (Liga 2), unui fond american de investiții. Mutarea vine la câteva luni după după ce au beneficiat de un ajutor de stat de 14 milioane de lire sterline, notează Guardian. Anul trecut, clubul mai primise aproximativ 4 milioane.

Tranzacție importantă pe piața fotbalului internațional

Cu toate că valoarea tranzacției nu a fost dezvăluită, în comunicarea oficială a tranzacției s-a precizat că Reynolds și McElhenney vor rămâne acționari majoritari.

Potrivit clubului, conform aceleiași surse, investiția va contribui la finanțarea dezvoltării stadionului Racecourse Ground.

Cu cine au bătut palma Ryan Reynolds și Rob McElhenney

Conform The Guardian, fondul de investiții implicat în tranzacție este Apollo Sports Capital, unul dintre cei mai mari investitori din lume, cu active gestionate de până la 840 de miliarde de dolari, care este listat la bursa din New York.

Stefan Borson, expert în finanțele fotbalului, a declarat că investiția Apollo Sports Capital este una importantă. „Investiția de la Apollo este un reper important și probabil a fost realizată la o evaluare record pentru un club din Championship”, a spus el, făcând referire la un raport Bloomberg care estima valoarea Wrexham la 350 de milioane de lire sterline.

