Joi dimineața, în România s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5.3 grade pe scara Richter.

Seismul, produs la o adâncime de 147.5 kilometri, la ora 06:50:26, a avut loc la 74km E de Brașov, 76km NE de Ploiești, 116km V de Brăila, 118km V de Galați, 119km S de Bacău, 126km N de București, 151km NE de Pitești, 188km E de Sibiu, 190km N de Ruse, 199km SV de Iași, potrivit Institutului Național de Fizică a Pământului (INFP). Seismul s-a resimțit puternic și în țările vecine – Bulgaria, Moldova, Serbia și Ucraina.

Renumitul seismolog român, director al Institutului Național de Fizică a Pământului în 2021, Gheorghe Mărmureanu, a făcut recent o serie de previziuni cu privire la când ar putea avea loc un cutremur mult mai puternic decât cel de joi și ce magnitudine ar atinge.

Potrivit lui Mărmureanu, cutremurele de magnitudini mari au caracteristica de a succede la o prerioadă de timp asemănătoare.

Am scris mai multe cărți în care am făcut o analiză a cutremurelor vrâncene, începând cu ultimii 200 de ani, cu date pe care le-am cules din diferite locuri. Am constatat că sunt cutremure mari, care au loc după un anumit număr de ani, iar intermediar, altă serie de cutremure mari, care apar tot după o anumită perioadă. De exemplu este o linie de cutremure puternice care au avut loc în 1738 – 1838 – 1940, care s-au succedat, iată, la 100-102 ani.