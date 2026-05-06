Home > Știri > Compania aeriană din Europa care și-a anulat toate zborurile: „Suspendăm proiectul"

Compania aeriană din Europa care și-a anulat toate zborurile: „Suspendăm proiectul”

Adelina Duinea
O companie aeriană europeană de aviație care promitea să deschidă noi orizonturi în zborurile electrice, a intrat oficial în lichidare. Ambițiile mari ale acesteia s-au prăbușit în 2025, când compania nu a reușit să atragă o finanțare vitală de 20 de milioane de lire sterline, relatează Stirileprotv.ro.

EcoJet, compania aeriană fondată în 2023 la Edinburgh, a intrat oficial în lichidare după eșecul de a atrage 20 de milioane de lire sterline finanțare, informează Stirileprotv.ro. Planurile sale de a revoluționa aviația cu zboruri electrice sunt acum suspendate.

Fondată la Edinburgh în 2023 de antreprenorul Dale Vince, cunoscut și pentru succesul său cu firma de energie verde Ecotricity, EcoJet își propusese să opereze zboruri între Edinburgh și Southampton. Deși planurile includeau extinderea către alte destinații europene, acestea nu au prins niciodată aripi. Vince a declarat că proiectul a fost suspendat temporar: „Rămânem dedicați electrificării tuturor formelor de transport — iar aviația este ultima frontieră și cea mai dificilă. Este nevoie de mai mult timp decât am sperat pentru a alinia tehnologia și partea de reglementare, așa că, pentru moment, suspendăm proiectul”.

„A fost un start-up și nu deține active semnificative”

Procesul oficial de lichidare este gestionat de firma Opus Restructuring, care a fost desemnată să închidă EcoJet, conform anunțului publicat în registrul britanic The Gazette. Lichidatorii Paul Dounis și Mark Harper au fost numiți pentru a asigura finalizarea corectă a procesului. Potrivit Stirileprotv.ro, acționarii companiei au decis să finanțeze acest demers pentru a garanta că angajații își primesc drepturile legale. „EcoJet a fost un start-up și nu deține active semnificative. Acționarii au ales să finanțeze procesul de lichidare pentru a garanta că angajații companiei primesc integral toate compensațiile prevăzute de lege”, a explicat un purtător de cuvânt.

Deși visul EcoJet de a revoluționa industria aviației prin zboruri electrice nu s-a concretizat, inițiativa rămâne un exemplu despre curajul de a visa măreț într-un domeniu care încă se confruntă cu provocări tehnologice și reglementări complexe.

Foto: Shutterstock.com

