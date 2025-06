Ce spun cunoscuții despre căsnicia dintre Teodora Marcu și soțul ei, Alex Marcu: „Vreau să înceteze lumea cu tot felul de aberații pe internet”

Cătălin Dumitrescu, fostă ispită la „Insula Iubirii”, sezonul 6, în care au participat Teodora Marcu și soțul ei, Alex, a spus cum era tratată tânăra în căsnicia ei.

Cum o trata Alex Marcu pe soția lui, Teodora

Cătălin Dumitrescu și alți foști participanți la „Insula Iubirii”, sezonul 6, s-au reunit pentru a-i aduce un ultim omagiu Teodorei Marcu, tânăra împușcată mortal în plină stradă de Robert Lupu, un bărbat care era obsedat de ea.

„Ne-am mobilizat câțiva dintre colegii care am fost la Insula Iubirii și aseară am fost să ducem o coroană. Cu Alex nu am reușit să vorbesc decât puțin la telefon. Când am ajuns la capelă, el nu mai era acolo. Îți dai seama, cum poate să fie un om în așa situație… Sicriul era descoperit. L-am auzit pe Alex, aseară, când l-am sunat, că se duce să-și vadă fetița. Nu știu în grija cui este, unde e”, a spus Cătălin Dumitrescu, pentru Spynews.ro.

„Ducea o viață liniștită și frumoasă alături de Alex”

Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a spus ce a remarcat la relația dintre Teodora și Alex Marcu. Bărbatul susține că Alex o iubea pe Teodora, căreia „îi făcea toate plăcerile”.

„Mie mi s-a părut că, în ultima vreme, Teodora era ok. Că ducea o viață liniștită și frumoasă alături de Alex, că el chiar o iubea foarte mult și îi făcea toate poftele, toate plăcerile”, a spus.

„Se vedea foarte bine că ei se înțelegeau, iar ea era preocupată de copii…”

Revoltat, Cătălin Dumitrescu le-a cerut oamenilor de pe rețelele sociale să înceteze să o învinuiască pe Teodora Marcu pentru sfârșitul ei tragic.

„Vreau doar să înceteze lumea cu tot felul de aberații pe internet. Și să nu mai judece. A murit un om. Oamenii acum se întreabă cine știe de ce s-a întâmplat așa. Tot speculează. Zic unii că nu era copilul lui Alex. Terminați-vă! Primul copil era al lui Alex și, probabil, și al doilea copil tot al lui era. N-am stat eu lângă ei, dar din moment ce se vedea foarte bine că ei se înțelegeau, iar ea era preocupată de copii… Acum nu știu ce-o fi fost în capul lui Robert Lupu, de unde avea el pistoalele”, a mai declarat Cătălin Dumitrescu.

Cătălin Dumitrescu ia apărarea autorităților

Fosta ispită a sărit și în sprijinul autorităților, acuzate pentru cum au gestionat plângerile Teodorei Marcu la adresa criminalului ei. Deși în trecut a avut un ordin de protecție împotriva ucigașului, la un moment dat autoritățile au decis să claseze dosarul, motivând că faptele agresorului nu erau suficient de grave. În ultima perioadă, Teodora își alerta doar familia când bărbatul o urmărea.

„Lumea spune că Poliția nu ia măsuri, că nu face absolut nimic. Lăsați oamenii să facă ancheta și vom vedea ce și cum. E simplu să tragi o concluzie fără să ai toate informațiile. Sunt foarte mulți debili pe internet. Postează tot felul de chestii… Nu știu ce au depus ei la poliție. Se zvonește că au făcut plângeri că «ăla» are pistol. Dacă au zis că are pistol, poliția s-a dus acasă, a văzut că nu are. Pe numele lui nu le-a luat legal, ca să zici că deținea un pistol cu acte. Putea să-l aibă de oriunde. Se va face o anchetă, se va afla și cine i-a vândut pistolul și tot. Lumea ar trebui să nu mai dea în poliție, să aibă răbdare. Poliția chiar își face treaba. Dacă ar putea sta poliția cu ochii pe toată lumea, n-ar mai fi infracțiuni și nimic”, a mai declarat fosta ispită de la „Insula Iubirii”.

