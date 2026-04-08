Ce e interzis să facem în Miercurea Mare. Avertismentul preotului Dan Damaschin: „Aduce necazuri!"

Ce e interzis să facem în Miercurea Mare. Avertismentul preotului Dan Damaschin: „Aduce necazuri!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
Miercurea Mare, una dintre cele mai importante zile din Săptămâna Patimilor, este privită în tradiția ortodoxă ca un moment de liniște, reflecție și pregătire sufletească pentru apropierea Paștelui. Ziua amintește atât gestul de pocăință al femeii care a uns cu mir picioarele Mântuitorului, cât și trădarea lui Iuda, două episoade care marchează contrastul dintre îndreptare și cădere.

Tocmai de aceea, credincioșii sunt îndemnați să evite anumite activități considerate nepotrivite pentru încărcătura spirituală a acestei zile.

Ce spune părintele Dan Damaschin despre Miercurea Mare

Preotul Dan Damaschin subliniază că Miercurea Mare este o zi de introspecție profundă, în care credincioșii sunt chemați să își analizeze viața, să se îndrepte și să se pregătească spiritual pentru apropierea Paștelui. El explică faptul că postul din această zi are un caracter mai aspru, fiind asociat nu doar cu abținerea de la anumite alimente, ci și cu o disciplină interioară menită să curețe sufletul și să întărească legătura cu Dumnezeu.

Părintele atrage atenția asupra unor obiceiuri considerate nepotrivite pentru această zi, precum consumul unor alimente simbolic legate de suferință sau implicarea în activități casnice solicitante, care pot distrage de la atmosfera de liniște și rugăciune.

“În Miercurea Mare nu este recomandat spălatul rufelor, obicei despre care se crede că ar putea aduce necazuri în gospodărie” – a declarant părintele, pentru Digi24.

Citeşte şi: Săptămâna Patimilor, sub presiune astrală. Avertismentul Cristinei Demetrescu: „Este un context mai complicat în aceste zile!”

Citeşte şi: Săptămâna Patimilor, sub presiune astrală. Avertismentul Cristinei Demetrescu: „Este un context mai complicat în aceste zile!”

Citeşte şi: Se spală sau nu rufe în Săptămâna Patimilor. Ce spune preotul Vasile Ioana. „Bunicile noastre spuneau că nu ai voie!”

În schimb, el pune accent pe importanța milosteniei, văzută ca o formă concretă de pregătire pentru Înviere, și pe necesitatea împăcării cu cei din jur, pentru a întâmpina sărbătoarea cu sufletul împăcat.

În viziunea sa, Miercurea Mare este un moment de echilibru între tradiție, reflecție și responsabilitate spirituală, iar respectarea rânduielilor are rolul de a ajuta credincioșii să intre în profunzimea Săptămânii Patimilor.

Ultima zi pentru unele treburi înainte de Paște

În tradiția populară, Miercurea Mare este asociată cu liniștea și cu păstrarea unei atmosfere de reculegere. Spălatul rufelor, frecatul podelelor sau alte activități casnice grele sunt considerate nepotrivite, deoarece se crede că pot tulbura echilibrul din gospodărie și pot aduce neplăceri în perioada sărbătorilor. Această interdicție nu are doar o dimensiune simbolică, ci și una practică: ziua este dedicată pregătirii sufletești, nu efortului fizic.

Deși activitățile grele sunt evitate, tradiția spune că Miercurea Mare este totuși ultima zi în care pot fi încheiate anumite treburi ușoare din gospodărie sau din grădină. Este un prag simbolic între agitația pregătirilor și intrarea în atmosfera solemnă a următoarelor zile, când accentul se mută pe rugăciune, tăcere și participarea la slujbele specifice.

De ce nu se folosesc urzicile și oțetul în această zi

Postul din Miercurea Mare este considerat mai aspru, iar unele alimente sunt evitate din motive simbolice. Urzicile și preparatele cu oțet sunt lăsate deoparte deoarece amintesc de suferința Mântuitorului. În multe zone, credincioșii aleg să renunțe și la ulei sau vin, în funcție de tradiția locală și de rânduiala personală, accentul fiind pus pe purificare interioară și cumpătare.

“În mod tradițional, nu se consumă urzici sau preparate cu oțet, ca simbol al suferinței lui Hristos, iar unii credincioși aleg să renunțe și la ulei sau vin” – a mai spus preotul.

Evitarea certurilor și a vorbelor grele

Miercurea Mare este considerată o zi a împăcării. Se spune că orice ceartă, reproș sau cuvânt aspru rostit în această zi poate afecta liniștea sărbătorilor. De aceea, oamenii sunt îndemnați să evite conflictele, să își ceară iertare și să restabilească armonia în familie și în comunitate. Atmosfera de pace este privită ca o condiție esențială pentru a întâmpina Învierea cu sufletul curat.

În anumite regiuni, copiii merg la apus cu colindul și primesc ouă care vor fi vopsite în Joia Mare. Gestul are rolul de a întări legătura dintre generații și de a marca apropierea Paștelui. Deși nu este o interdicție, tradiția subliniază că aceste obiceiuri trebuie făcute cu discreție și respect pentru solemnitatea zilei.

