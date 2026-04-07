Săptămâna Patimilor, sub presiune astrală. Avertismentul Cristinei Demetrescu: „Este un context mai complicat în aceste zile!”

Cristina Demetrescu spune că, în Săptămână a Patimilor, configurația astrală dominată de Luna Neagră în Săgetător și de aglomerarea planetelor în Berbec creează un context tensionat, cu limitări resimțite la nivel colectiv, dar și cu un potențial intens pentru idei noi și începuturi curajoase.

În acest climat astral încărcat, oamenii pot resimți mai intens presiunea schimbărilor rapide și a deciziilor bruște generate de energia Berbecului. Deși atmosfera poate părea tensionată, ea aduce totodată impulsul necesar pentru transformări curajoase, pentru reevaluarea libertăților personale și pentru găsirea unor direcții noi într-un moment în care lumea întreagă pare să se afle într-un echilibru fragil.

“Este un context mai complicat în aceste zile, mai ales pentru Săgetător. Acolo se află Luna Neagră, iar Luna se întâlnește cu Luna Neagră, iar Săgetătorul guvernează întregul context internațional care acum ne privește pe toți.

Săgetătorul este zodia libertății. Când lucrurile acestea se întâmplă, ai senzația că nu mai ești atât de liber. Noi ne cosniderăm liberi când putem crede că avem accesși putem călători oriunde, însă intervin diverse lucruri care ne constrâng.

Pe data de 10 aprilie, Marte intră în Berbec, iar aceasta nu este neapărat o veste îmbucurătoare. Există deja multe planete în Berbec, iar această zodie înseamnă foc: tâmple încinse, decizii luate peste noapte. Această tendință va continua.

Pe data de 16 aprilie, Mercur intră în Berbec. În prezent, se află în zodia Pești. Mercur guvernează comerțul, iar în Pești are de suferit acest domeniu până în jurul datei de 16 aprilie. Până la urmă, Berbecul guvernează, toate planetele sunt așa ca pe un teren de luptă. În plan pozitiv este o săptămână presărată cu foarte multe idei – Berbecul înseamnă început, invoație, există și scântei bune” – a explicat Cristina Demetrescu în emisiunea “Vorbește lumea”. Haideți să vedem ce se va întâmpla cu zodiile în perioada următoare.

Berbec

Berbecii se află în centrul atenției și beneficiază de o energie puternică, care îi împinge să inițieze proiecte importante sau să pășească într-o direcție complet nouă. Este o perioadă în care pot simți că au resursele necesare pentru a depăși limite și pentru a cuceri simbolic un teritoriu care până acum părea inaccesibil.

Această forță interioară trebuie însă canalizată cu grijă. Dacă este orientată spre acțiuni constructive și curajoase, poate aduce rezultate remarcabile. În schimb, dacă este risipită în conflicte sau reacții impulsive, poate genera tensiuni inutile, mai ales în contextul încărcat al Săptămânii Mari.

Taur

Pentru Tauri, perioada poate aduce disconfort fizic, sensibilitate crescută sau mici accidentări, în special în zona capului. Există o predispoziție către inflamații sau entorse, motiv pentru care este necesară o atenție sporită la activitățile cotidiene.

De asemenea, pot apărea situații neprevăzute care să necesite consult medical sau intervenții rapide. Chiar dacă unele semnale par minore, este recomandată prudența, deoarece prevenția poate evita complicații nedorite în zilele următoare.

Gemeni

Gemenii sunt puternic influențați de cercul de prieteni, care îi poate atrage în activități noi și stimulante. Este o perioadă în care pot descoperi o pasiune sau o direcție vocațională aflată încă la început, dar cu potențial de dezvoltare pe termen lung.

Această energie inovatoare este alimentată de dinamismul Berbecului, care acționează prin intermediul grupurilor sociale. Comunicarea devine esențială, deoarece multe idei valoroase riscă să rămână nespuse. Exprimarea lor poate deschide uși importante și poate crea oportunități neașteptate.

Rac

Racii traversează o perioadă favorabilă, care se poate extinde până în vară. Există o dorință puternică de evoluție, iar direcția în care se îndreaptă este una clară, chiar dacă drumul presupune efort și răbdare.

Pot apărea provocări venite din partea autorităților sau a persoanelor cu influență, însă acestea sunt doar obstacole temporare. Racii se află pe un traseu important, iar perseverența îi va conduce către rezultatele dorite.

Leu

Leii manifestă o curiozitate intensă și o dorință de a explora domenii noi, fie prin lectură, studiu, fie prin activități care le stimulează intelectul. Această deschidere le poate aduce idei valoroase și perspective diferite asupra unor situații vechi.

În contexte tensionate sau în momente de criză, inspirația poate apărea neașteptat. Perioada favorizează soluțiile ingenioase, inclusiv în domenii precum comerțul internațional sau proiectele care implică schimburi de informații și resurse.

Fecioară

Fecioarele dispun de multă energie, însă aceasta poate fi instabilă și dificil de gestionat. Există riscul ca eforturile să fie împrăștiate în prea multe direcții, ceea ce poate duce la blocaje sau la senzația de suprasolicitare.

Pentru a evita astfel de situații, este recomandată concentrarea pe un singur obiectiv major. Delegarea sarcinilor de rutină poate fi o soluție eficientă, chiar dacă implică anumite costuri. Prioritatea este depășirea momentului, nu economisirea cu orice preț.

Balanță

Balanțele resimt influența puternică a planetelor din Berbec, care activează zona relațiilor. Poate apărea tendința de a evita o anumită persoană sau situație, însă acest lucru devine dificil pe parcursul săptămânii.

În locul evitării, soluția este adaptarea. Diplomația, una dintre cele mai mari calități ale Balanței, devine esențială pentru a depăși tensiunile și pentru a menține echilibrul în interacțiuni.

Scorpion

Scorpionii pot trece prin câteva momente tensionate, inclusiv revenirea unor probleme mai vechi, în special în zona sănătății. Este o perioadă în care corpul poate semnala nevoia de odihnă sau de atenție suplimentară.

În plan profesional, pot apărea conflicte de idei, mai ales atunci când două persoane susțin aceeași direcție și intră în competiție. Pentru a evita escaladarea tensiunilor, este recomandată o retragere temporară sau lucrul de acasă, acolo unde este posibil.

Săgetător

Pentru Săgetători, perioada este intensă din punct de vedere afectiv. Cei tineri pot trăi emoții puternice, care îi împing către reacții impulsive, influențând evoluția unei relații aflate la început.

Adulții au nevoie de mai multă cumpătare și echilibru. Gestionarea atentă a emoțiilor este esențială pentru a construi o relație stabilă și pentru a evita deciziile luate sub presiunea momentului.

Capricorn

Capricornii se concentrează pe activitățile casnice, însă pot apărea situații neprevăzute care să le perturbe planurile. Vizitele neașteptate sau incidentele domestice pot crea disconfort și pot necesita intervenții rapide.

În cazul unor reparații, este importantă alegerea unor persoane competente. O intervenție greșită poate agrava situația și poate genera tensiuni în familie, motiv pentru care prudența este esențială.

Vărsător

Pentru Vărsători, deplasările și comunicarea se pot suprapune într-un mod obositor. Drumurile lungi sau aglomerate pot consuma energia necesară pentru activitățile importante care urmează.

De aceea, nu sunt recomandate întâlnirile esențiale sau ședințele care necesită concentrare maximă. Există riscul ca efortul depus pe drum să reducă eficiența și să transforme deplasarea într-o activitate inutilă.

Pești

Peștii sunt mai generoși decât de obicei, însă există tendința de a exagera, mai ales în privința cadourilor. Fie dispun de resurse suplimentare, fie simt impulsul de a oferi mai mult decât este necesar.

Totuși, reacțiile celor din jur pot să nu fie pe măsura așteptărilor, ceea ce poate crea dezamăgiri. Simplitatea și măsura sunt recomandate, deoarece un gest sincer și moderat poate avea un impact mai potrivit decât un dar extravagant.

Foto – captură video

