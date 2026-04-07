Home > Astro Fun > Săptămâna Patimilor, sub presiune astrală. Avertismentul Cristinei Demetrescu: „Este un context mai complicat în aceste zile!”

Săptămâna Patimilor, sub presiune astrală. Avertismentul Cristinei Demetrescu: „Este un context mai complicat în aceste zile!”

Raluca Vițu
Cristina Demetrescu spune că, în Săptămână a Patimilor, configurația astrală dominată de Luna Neagră în Săgetător și de aglomerarea planetelor în Berbec creează un context tensionat, cu limitări resimțite la nivel colectiv, dar și cu un potențial intens pentru idei noi și începuturi curajoase.

În acest climat astral încărcat, oamenii pot resimți mai intens presiunea schimbărilor rapide și a deciziilor bruște generate de energia Berbecului. Deși atmosfera poate părea tensionată, ea aduce totodată impulsul necesar pentru transformări curajoase, pentru reevaluarea libertăților personale și pentru găsirea unor direcții noi într-un moment în care lumea întreagă pare să se afle într-un echilibru fragil.

“Este un context mai complicat în aceste zile, mai ales pentru Săgetător. Acolo se află Luna Neagră, iar Luna se întâlnește cu Luna Neagră, iar Săgetătorul guvernează întregul context internațional care acum ne privește pe toți.

Săgetătorul este zodia libertății. Când lucrurile acestea se întâmplă, ai senzația că nu mai ești atât de liber. Noi ne cosniderăm liberi când putem crede că avem accesși putem călători oriunde, însă intervin diverse lucruri care ne constrâng.

Sărutul care confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
Pe data de 10 aprilie, Marte intră în Berbec, iar aceasta nu este neapărat o veste îmbucurătoare. Există deja multe planete în Berbec, iar această zodie înseamnă foc: tâmple încinse, decizii luate peste noapte. Această tendință va continua.

Pe data de 16 aprilie, Mercur intră în Berbec. În prezent, se află în zodia Pești. Mercur guvernează comerțul, iar în Pești are de suferit acest domeniu până în jurul datei de 16 aprilie. Până la urmă, Berbecul guvernează, toate planetele sunt așa ca pe un teren de luptă. În plan pozitiv este o săptămână presărată cu foarte multe idei –  Berbecul înseamnă început, invoație, există și scântei bune” – a explicat Cristina Demetrescu în emisiunea “Vorbește lumea”. Haideți să vedem ce se va întâmpla cu zodiile în perioada următoare.

E filmarea care răstoarnă tot ce se credea! Cum a fost surprinsă menajera medicului ucis și incendiat. Femeia s-a întors la locul crimei! Ce au mai descoperit anchetatorii analizând imaginile
Berbec

Berbecii se află în centrul atenției și beneficiază de o energie puternică, care îi împinge să inițieze proiecte importante sau să pășească într-o direcție complet nouă. Este o perioadă în care pot simți că au resursele necesare pentru a depăși limite și pentru a cuceri simbolic un teritoriu care până acum părea inaccesibil.

Această forță interioară trebuie însă canalizată cu grijă. Dacă este orientată spre acțiuni constructive și curajoase, poate aduce rezultate remarcabile. În schimb, dacă este risipită în conflicte sau reacții impulsive, poate genera tensiuni inutile, mai ales în contextul încărcat al Săptămânii Mari.

Taur

Pentru Tauri, perioada poate aduce disconfort fizic, sensibilitate crescută sau mici accidentări, în special în zona capului. Există o predispoziție către inflamații sau entorse, motiv pentru care este necesară o atenție sporită la activitățile cotidiene.

De asemenea, pot apărea situații neprevăzute care să necesite consult medical sau intervenții rapide. Chiar dacă unele semnale par minore, este recomandată prudența, deoarece prevenția poate evita complicații nedorite în zilele următoare.

Gemeni

Gemenii sunt puternic influențați de cercul de prieteni, care îi poate atrage în activități noi și stimulante. Este o perioadă în care pot descoperi o pasiune sau o direcție vocațională aflată încă la început, dar cu potențial de dezvoltare pe termen lung.

Această energie inovatoare este alimentată de dinamismul Berbecului, care acționează prin intermediul grupurilor sociale. Comunicarea devine esențială, deoarece multe idei valoroase riscă să rămână nespuse. Exprimarea lor poate deschide uși importante și poate crea oportunități neașteptate.

Rac

Racii traversează o perioadă favorabilă, care se poate extinde până în vară. Există o dorință puternică de evoluție, iar direcția în care se îndreaptă este una clară, chiar dacă drumul presupune efort și răbdare.

Pot apărea provocări venite din partea autorităților sau a persoanelor cu influență, însă acestea sunt doar obstacole temporare. Racii se află pe un traseu important, iar perseverența îi va conduce către rezultatele dorite.

Leu

Leii manifestă o curiozitate intensă și o dorință de a explora domenii noi, fie prin lectură, studiu, fie prin activități care le stimulează intelectul. Această deschidere le poate aduce idei valoroase și perspective diferite asupra unor situații vechi.

În contexte tensionate sau în momente de criză, inspirația poate apărea neașteptat. Perioada favorizează soluțiile ingenioase, inclusiv în domenii precum comerțul internațional sau proiectele care implică schimburi de informații și resurse.

Fecioară

Fecioarele dispun de multă energie, însă aceasta poate fi instabilă și dificil de gestionat. Există riscul ca eforturile să fie împrăștiate în prea multe direcții, ceea ce poate duce la blocaje sau la senzația de suprasolicitare.

Pentru a evita astfel de situații, este recomandată concentrarea pe un singur obiectiv major. Delegarea sarcinilor de rutină poate fi o soluție eficientă, chiar dacă implică anumite costuri. Prioritatea este depășirea momentului, nu economisirea cu orice preț.

Balanță

Balanțele resimt influența puternică a planetelor din Berbec, care activează zona relațiilor. Poate apărea tendința de a evita o anumită persoană sau situație, însă acest lucru devine dificil pe parcursul săptămânii.

În locul evitării, soluția este adaptarea. Diplomația, una dintre cele mai mari calități ale Balanței, devine esențială pentru a depăși tensiunile și pentru a menține echilibrul în interacțiuni.

Scorpion

Scorpionii pot trece prin câteva momente tensionate, inclusiv revenirea unor probleme mai vechi, în special în zona sănătății. Este o perioadă în care corpul poate semnala nevoia de odihnă sau de atenție suplimentară.

În plan profesional, pot apărea conflicte de idei, mai ales atunci când două persoane susțin aceeași direcție și intră în competiție. Pentru a evita escaladarea tensiunilor, este recomandată o retragere temporară sau lucrul de acasă, acolo unde este posibil.

Săgetător

Pentru Săgetători, perioada este intensă din punct de vedere afectiv. Cei tineri pot trăi emoții puternice, care îi împing către reacții impulsive, influențând evoluția unei relații aflate la început.

Adulții au nevoie de mai multă cumpătare și echilibru. Gestionarea atentă a emoțiilor este esențială pentru a construi o relație stabilă și pentru a evita deciziile luate sub presiunea momentului.

Capricorn

Capricornii se concentrează pe activitățile casnice, însă pot apărea situații neprevăzute care să le perturbe planurile. Vizitele neașteptate sau incidentele domestice pot crea disconfort și pot necesita intervenții rapide.

În cazul unor reparații, este importantă alegerea unor persoane competente. O intervenție greșită poate agrava situația și poate genera tensiuni în familie, motiv pentru care prudența este esențială.

Vărsător

Pentru Vărsători, deplasările și comunicarea se pot suprapune într-un mod obositor. Drumurile lungi sau aglomerate pot consuma energia necesară pentru activitățile importante care urmează.

De aceea, nu sunt recomandate întâlnirile esențiale sau ședințele care necesită concentrare maximă. Există riscul ca efortul depus pe drum să reducă eficiența și să transforme deplasarea într-o activitate inutilă.

Pești

Peștii sunt mai generoși decât de obicei, însă există tendința de a exagera, mai ales în privința cadourilor. Fie dispun de resurse suplimentare, fie simt impulsul de a oferi mai mult decât este necesar.

Totuși, reacțiile celor din jur pot să nu fie pe măsura așteptărilor, ceea ce poate crea dezamăgiri. Simplitatea și măsura sunt recomandate, deoarece un gest sincer și moderat poate avea un impact mai potrivit decât un dar extravagant.

Foto – captură video

Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
ANM anunță vreme prea rece de Paște și prea caldă de 1 Mai. Prognoza meteo pentru perioada 6 aprilie – 3 mai 2026
Transformare incredibilă a fotbalistului care a luat două titluri cu CFR Cluj. E vedetă rock și i-a făcut imn lui Messi
Prezentatoarea s-a afișat cu fotbalistul mai tânăr cu 11 ani și a „rupt” Internetul: „Genul de dragoste...”
El este bărbatul care îi dă bani Andreei Popescu: „Datorită ție pot să plătesc chiria, să cumpăr mâncare la copii”
Adela Popescu, imagini de poveste din locul unde a copilărit! Detaliul observat de fani în grădina de la Șușani
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Actorul Virgil Müller a murit la 75 de ani
Ce a spus fosta soacră a lui Valentin Sanfira despre divorțul de Codruța Filip. Mesajul făcut public a stârnit reacții neașteptate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
ANM anunță vreme prea rece de Paște și prea caldă de 1 Mai. Prognoza meteo pentru perioada 6 aprilie – 3 mai 2026
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Oana Moșneagu, dezvăluiri surprinzătoare despre relația dintre soțul ei, Vlad Gherman, și Cristina Ciobănașu, fosta lui logodnică: „Eu am fost îngrozită…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acestor acuzații: „Nu am putut să mă abțin…”
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Cum arată camera în care stă Irina Fodor în Uzbekistan. „Cursa Asia Express, sezonul 9, a început!”
Anunțul medicilor după investigația CT a lui Mircea Lucescu: Multiple semne de AVC și probleme pulmonare grave
Viorica și Ioniță de la Clejani fac primele declarații după ce Fulgy a fost internat la Obregia: „Ne cerem scuze”
Roxana Blenche a născut al doilea copil. Ce semnificație specială are numele ales pentru bebeluș: „Sunt în al 9-lea Cer”
Codruța Filip a dezvăluit că a fost înșelată. A aflat chiar de Crăciun: „Am sărbătorit împreună până a doua zi”
Analist, despre Trump şi NATO: Insulţi aliaţii, depreciezi contribuția lor, după care te milogești să te ajute
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
BREAKING șocant! Marele artist a fost împușcat cu puțin timp înainte de concertul de la București! Are trei copii și o soție celebră
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Un medic avertizează: Toți o luăm, dar această pastilă este o otravă pentru ficat
Lovitură pentru bugetari! Legea salarizării se schimbă din temelii: ce se pregătește pentru veniturile de la stat
Alertă medicală! Noi ghiduri pentru gestionarea colesterolului: ce spun cardiologii americani despre riscul de infarct și AVC
Pască fără aluat care nu îngrașă: desertul delicios de Paște pe care îl poți mânca fără regrete
Adela Popescu, imagini de poveste din locul unde a copilărit! Detaliul observat de fani în grădina de la Șușani
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
O mai știi pe DJ Harra? Cum arată acum și cu ce boală a fost diagnosticată
Andreea, asistenta din Târgu-Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
ANM anunță vreme prea rece de Paște și prea caldă de 1 Mai. Prognoza meteo pentru perioada 6 aprilie – 3 mai 2026
Două vedete TVR, Marian Olaianos și Nadine Vlădescu, trimise în judecată. Motivul pentru care cei doi s-au ales cu dosare penale
Elwira Petre rupe tăcerea despre relația cu soțul ei, după 22 de ani de căsnicie. „Intervin discuții în fiecare zi. Nu-mi place să fiu supărată”
