Cum încheie zodiile luna martie. Avertismentul Cristinei Demetrescu: „Cel mai rău lucru pe care îl putem face!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Săptămâna 23–29 martie 2026 se anunță una dintre cele mai dinamice perioade ale anului, marcată de o puternică aglomerare de planete în zodia Berbec. Cristina Demetrescu a explicat că această configurație astrală aduce un val de energie, curaj și inițiativă, dar și o nevoie urgentă de a acționa fără amânări. Este o perioadă în care lucrurile se clarifică, ritmul vieții se accelerează, iar oamenii sunt împinși să ia decizii importante.

După cum a spus astrologul în emisiunea „Vorbește lumea”, această ultimă săptămână din martie marchează un prag între confuzia specifică Peștilor și determinarea Berbecului, deschizând drumul unor noi începuturi.

“Speranța este, în primul rând, cel mai important lucru. Asta ne învață și această aglomerare de planete în zodia Berbecului ne arată acest lucru, pentru că este prima zodie a zodiacului și, indiferent ce se întâmplă, chiar dacă planetele în Berbec mai agită spiritele și auzim de tot felul de lucruri peste noapte, dar viața merge înainte.

Este foarte multă energie, foarte multe aspecte bune care ne ajută la tot felul de demersuri și idei. Cel mai rău lucru pe care îl putem face în momentul de față este să pierdem timpul și să ignorăm anumite semne. Pe măsură ce planetele intră în zodia Berbecului, deja Soarele fiind acolo, toate ideile prind claritate. Este ca și cum planetele organizează o ședință de brainstorming, presărând soluții și idei. Este important să fim atenți la ce trebuie realizat în această săptămână, deoarece planetele în Berbec cresc viteza evenimentelor.



Nu avemt imp de așteptat – dacă apare o situație nouă, care nu suportă amânare, lași tot și te ocupi de ea. Toate planetele vor tranzita zodia Berbecului, părăsind semnul Peștilor, unde este dispersia, frica, angoasa, imaginația și iluzia. În Berbec, nu mai există timp de așteptare, acesta marcând startul unor noi procese. Săptămâna asta este foarte importantă în acest sens” – a explicat Cristina Demetrescu

Berbec

Berbecul devine centrul atenției în această perioadă. Săptămâna alternează între momente de bucurie și situații care cer decizii rapide și mature. Energia intensă îi împinge pe nativi să acționeze imediat, fără să lase nimic pe mai târziu, iar unele alegeri pot schimba direcția vieții lor.

Taur

Pentru Tauri, zilele următoare aduc o serie de constrângeri care se succed rapid. Aceste provocări activează instinctul de supraviețuire și determinarea, deschizând totodată ușa către experiențe noi, poate neobișnuite, dar pline de potențial.

Gemeni

Gemenii pot fi martorii sau chiar participanții principali ai unor evenimente importante. În plan social, se produc schimbări vizibile: unele persoane dispar din peisaj, în timp ce altele noi apar, cerând atenție și adaptare.

Rac

Racii intră într-o perioadă în care preiau responsabilități noi și roluri importante. Pot primi funcții sau sarcini majore, iar succesul depinde de modul în care gestionează aceste provocări.

Leu

Leii se bucură de o perioadă favorabilă, cu drumuri deschise și oportunități de dezvoltare. Călătoriile, studiile și proiectele pe termen lung sunt susținute, însă este esențial ca nativii să nu aibă restanțe, mai ales în plan relațional.

Fecioară

Fecioarele trec printr-un proces intens de transformare. Dorința de a elimina lucrurile vechi din viața lor este puternică, însă trebuie să fie atente să nu renunțe la obiecte sau situații care nu le aparțin, pentru a evita conflictele.

Balanță

Pentru Balanțe, accentul cade pe parteneriate. Urmează zile pline de discuții, negocieri și chiar confruntări, mai ales pentru cele implicate în domeniul juridic. Este o perioadă în care diplomația devine esențială.

Scorpion

Scorpionii sunt într-o stare de alertă pozitivă, gata să intervină în situații critice. În plan profesional, se remarcă prin idei inovatoare și inițiativă, devenind pionieri în domeniul lor.

Săgetător

Săgetătorii trăiesc o perioadă intensă, plină de energie și pasiune. Deși această forță îi ajută să depășească oboseala, este nevoie de prudență pentru a evita excesele sau reacțiile impulsive.

Capricorn

Capricornii se confruntă cu schimbări legate de casă, domiciliu sau comunitate. Pot apărea vizite, măsurători sau discuții despre mutări, semn că se pregătește o nouă etapă în viața lor.

Vărsător

Vărsătorii se ocupă de acte, declarații și aspecte administrative. În același timp, devin observatori atenți ai mediului înconjurător, asumând un rol de ghid sau înțelept în comunitate.

Pești

Pentru Pești, săptămâna aduce oportunități financiare. Pot apărea bonusuri sau venituri suplimentare, iar recomandarea este să economisească aceste resurse pentru investiții viitoare, precum achiziția unei locuințe.

Foto – captură video

Urmărește-ne pe Google News