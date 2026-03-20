Explozie de noroc pentru cinci zodii în sezonul Berbecului. Trăiesc o perioadă de aur până pe 20 aprilie

Sezonul Berbecului marchează începutul unui nou an astrologic și aduce cu el o explozie de energie, curaj și inițiativă. Între 20 martie și 20 aprilie, Soarele traversează primul semn al zodiacului, iar influența sa se simte puternic în viața tuturor. Totuși, cinci zodii sunt vizibil favorizate: pentru ele, lucrurile se așază, se clarifică și se îmbunătățesc într-un ritm accelerat. Este o perioadă în care schimbările pozitive se simt la fiecare pas, iar oportunitățile apar exact când au nevoie de ele.

Berbec

Pentru Berbec, sezonul care îi poartă numele este momentul suprem de strălucire. Soarele îi amplifică energia, încrederea și dorința de a începe lucruri noi. Primele zece zile sunt și mai favorabile, datorită prezenței lui Venus în același semn, ceea ce îi sporește magnetismul și capacitatea de a atrage oameni și situații benefice. Berbecul simte că totul se mișcă în favoarea lui, iar inițiativele personale prind contur cu o ușurință rar întâlnită.

Gemeni

Pentru Gemeni, Soarele în Berbec activează zona prieteniilor, a grupurilor și a planurilor pe termen lung. Este o perioadă în care oamenii potriviți apar la momentul potrivit, iar colaborările devin esențiale. Gemenii socializează mai mult, se implică în proiecte colective și descoperă că sprijinul celor din jur îi ajută să avanseze rapid. Viața lor socială înflorește, iar obiectivele care păreau îndepărtate devin brusc realizabile.

Leu

Leul intră într-o etapă de expansiune intelectuală și spirituală. Tranzitul Soarelui prin Berbec îi activează casa a 9‑a, ceea ce îi trezește interesul pentru călătorii, studiu și descoperirea unor perspective noi. Leul simte nevoia să învețe, să exploreze și să își lărgească orizonturile. Este o perioadă în care inspirația vine natural, iar încrederea în propriile idei crește considerabil.

Săgetător

Pentru Săgetător, sezonul Berbecului aduce un val de entuziasm, creativitate și romantism. Soarele îi luminează casa a 5‑a, zona iubirii, a distracției și a expresiei personale. Săgetătorul simte nevoia să se bucure de viață, să creeze, să iubească și să trăiască intens. Este una dintre cele mai optimiste perioade ale anului pentru el, cu energie proaspătă și dorință de aventură.

Vărsător

Vărsătorul pășește într-o perioadă în care mintea îi devine mai activă ca oricând. Sezonul Berbecului îi stimulează curiozitatea, îl împinge spre conversații vii și îl inspiră să exploreze idei noi. Micile deplasări, interacțiunile cu vecinii sau timpul petrecut cu frații și surorile devin surse de inspirație. Rutina zilnică se intensifică, dar într-un mod productiv, iar Vărsătorul capătă mai multă vizibilitate în propria comunitate.

