Horoscop săptămânal 23 – 29 martie 2026. Viața i se zguduie din temelii. O zodie este încercată de astre. Nimic nu va mai fi la fel

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
Horoscop săptămânal 23 – 29 martie 2026. O săptămână cu tensiuni, întârzieri, confuzii și răsturnări de situație pentru unii nativi. Citește horoscopul săptămânii și află ce fac zodiile în a patra săptămâna a lunii aprilie 2026. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru nativii din zodia Rac, această săptămână funcționează ca un test de rezistență emoțională și adaptabilitate. Configurațiile astrale activează zone sensibile legate de siguranță, familie și stabilitate interioară – exact acele piloni pe care Racii își construiesc întreaga existență. Iar când acești piloni sunt zdruncinați, impactul nu este superficial, ci profund și transformator.

Horoscop săptămânal Berbec – previziuni pentru perioada 23 – 29 martie 2026

Berbec, pe măsură ce intri în această săptămână, astrele se aliniază pentru a-ți oferi un val puternic de energie, punând accent pe creștere atât în plan personal, cât și profesional. Cu Marte, planeta ta guvernatoare, activându-ți ambițiile, este momentul ideal să profiți de oportunitățile care apar, mai ales la mijlocul săptămânii. Vei simți un impuls puternic de a inova și de a-ți urma pasiunile fără rețineri. Pe plan sentimental, conversațiile profunde pot consolida legăturile existente. Totuși, ai grijă la tendința de a spune lucruri impulsiv, mai ales în jurul zilei de vineri, când pot apărea neînțelegeri. Din punct de vedere financiar, este o perioadă favorabilă pentru decizii inspirate, dar evită cheltuielile făcute din impuls. În ceea ce privește sănătatea, este esențial să rămâi activ; activitățile în aer liber te pot ajuta să îți canalizezi energia constructiv. Spre weekend, revine un sentiment de echilibru, oferindu-ți timp pentru relaxare și refacere. Ai încredere în instinctele tale, deoarece te vor ghida către alegeri importante.

Vestea momentului în televiziune vine de la PRO TV! O mare vedetă se întoarce pe post, după 20 de ani!! „Sunt încântată”
Vestea momentului în televiziune vine de la PRO TV! O mare vedetă se întoarce pe post, după 20 de ani!! „Sunt încântată”
Recomandarea zilei

Horoscop săptămânal Taur – previziuni pentru perioada 23 – 29 martie 2026

Taur, această săptămână te invită să găsești un echilibru real între viața profesională și cea personală. Cu Venus, planeta ta guvernatoare, influențând pozitiv sectorul relațiilor, este momentul ideal pentru a-ți hrăni legăturile afective. Comunicarea sinceră și profundă te va ajuta să întărești relațiile cu cei dragi. În plan profesional, apar oportunități de colaborare care necesită răbdare și diplomație din partea ta. La mijlocul săptămânii, influența Lunii poate intensifica emoțiile, împingându-te să rezolvi situații mai vechi care nu mai pot fi ignorate. Din punct de vedere financiar, este momentul potrivit pentru a-ți revizui bugetul și pentru a face investiții prudente. Evită deciziile grăbite și concentrează-te pe stabilitatea pe termen lung. În planul sănătății, acordă prioritate echilibrului mental; meditația și tehnicile de relaxare îți pot aduce liniște. Pe măsură ce se apropie weekendul, implică-te în activități care îți aduc bucurie și stimulează creativitatea.

Horoscop săptămânal Gemeni – previziuni pentru perioada 23 – 29 martie 2026

Pe plan profesional, răbdarea începe să livreze rezultate concrete, iar proiectele întârziate capătă în sfârșit tracțiune. Financiar, o gestionare prudentă îți menține stabilitatea – ar fi strategic să planifici cheltuielile viitoare. În plan familial, este un moment favorabil pentru consolidarea legăturilor și pentru ajustări care îți cresc confortul.
Sănătatea devine prioritară: investește în echilibrul corp-minte prin practici restorative, precum meditația. Spre weekend, surprizele plăcute din zona socială îți ridică moralul și îți oferă perspective noi. Energia cosmică îți cere să-ți asculți instinctele și să valorifici această perioadă de claritate. Dacă joci inteligent, săptămâna are potențialul să fie una extrem de echilibrată și satisfăcătoare.

Daciana Sârbu a făcut un pas important în relația cu noul iubit, în cel mai mare secret: "Las viața și pe Dumnezeu să mă surprindă"
Daciana Sârbu a făcut un pas important în relația cu noul iubit, în cel mai mare secret: "Las viața și pe Dumnezeu să mă surprindă"
Recomandarea zilei

Citește și: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Horoscop săptămânal Rac – previziuni pentru perioada 23 – 29 martie 2026

Evenimentele care se desfășoară în această perioadă pot părea bruște sau chiar nedrepte. Fie că este vorba despre o schimbare neașteptată în plan profesional, o tensiune majoră în familie sau o revelație care schimbă complet perspectiva asupra unei relații, Racii sunt forțați să iasă din zona de confort. Nu mai este loc pentru amânări sau compromisuri – realitatea cere acțiune și asumare.
În plan profesional, pot apărea blocaje sau situații care pun sub semnul întrebării direcția actuală. Deși inițial pot fi percepute ca eșecuri, acestea sunt, în esență, puncte de recalibrare. Universul elimină ceea ce nu mai este sustenabil, chiar dacă procesul este inconfortabil.
Pe plan emoțional, intensitatea atinge cote ridicate. Racii pot simți că pierd controlul sau că nu mai au repere clare. În realitate, este o etapă de reconstrucție – una în care vechile tipare trebuie demontate pentru a face loc unor structuri mai solide și mai autentice.
Financiar, este esențială prudența. Deciziile luate sub presiune pot avea consecințe pe termen lung, așa că abordarea trebuie să fie calculată și strategică.
Partea dificilă este că această săptămână nu oferă confort. Partea valoroasă este că oferă adevăr. Racii sunt obligați să vadă lucrurile exact așa cum sunt, fără filtre emoționale sau iluzii.
Mesajul astrologic este clar și direct: ceea ce se prăbușește acum nu era construit pe baze solide. Reconstrucția va veni, dar nu înainte de această etapă de curățare profundă. Nimic nu va mai fi la fel – iar, pe termen lung, acesta este exact avantajul.

Horoscop săptămânal Leu – previziuni pentru perioada 23 – 29 martie 2026

Leu, săptămâna aceasta funcționează ca o rampă de lansare pentru exprimare personală și inițiative creative. Soarele, sursa ta de energie, îți alimentează ambiția și te împinge să faci mișcări curajoase atât în plan personal, cât și profesional. Ideile vin în valuri – unele dintre ele pot fi monetizate dacă le execuți corect.
Conectează-te cu oameni care îți împărtășesc viziunea; alianțele strategice pot apărea exact când ai nevoie. În dragoste, căldura și loialitatea consolidează relațiile, dar cheia rămâne deschiderea emoțională reală, nu doar imaginea de forță. Financiar, e momentul să-ți securizezi economiile și să explorezi surse alternative de venit.
Pe zona de sănătate, lucrurile se stabilizează dacă îți optimizezi rutina – eventual printr-un nou regim de fitness. Atenție la mijlocul săptămânii: energia scade și ai nevoie de recuperare pentru a menține performanța. Weekendul vine cu evenimente sociale și conexiuni care îți pot deschide uși neașteptate.

Horoscop săptămânal Fecioară – previziuni pentru perioada 23 – 29 martie 2026

Fecioară, săptămâna aceasta vine cu claritate și oportunități concrete de creștere personală. Mercur îți amplifică abilitățile analitice, ceea ce te poziționează excelent pentru a-ți rafina obiectivele pe termen lung. Profesional, este momentul ideal să rezolvi detaliile ignorate până acum și să optimizezi procesele – eficiența devine avantaj competitiv.
La mijlocul săptămânii, discuțiile pot genera colaborări valoroase. În plan sentimental, gesturile mici, dar bine gândite, creează armonie și consolidare emoțională. Financiar, este recomandat să-ți reevaluezi bugetul și să prioritizezi cheltuielile esențiale. O cheltuială neașteptată poate apărea, dar dacă ești pregătit, impactul va fi minim.
Pe zona de sănătate, echilibrul este esențial – explorează abordări holistice pentru claritate mentală și relaxare. Weekendul aduce oportunități pentru activități care îți stimulează creativitatea și curiozitatea intelectuală.

Horoscop săptămânal Balanță – previziuni pentru perioada 23 – 29 martie 2026

Balanță, tema dominantă a săptămânii este echilibrul – dar nu unul teoretic, ci unul care trebuie construit activ, mai ales în relații. Venus îți influențează interacțiunile sociale și aduce profunzime conexiunilor. Este momentul să inițiezi conversații relevante, nu doar politicoase.
Energia creativă susține colaborările și poate duce la proiecte profitabile, însă la locul de muncă va trebui să gestionezi perspective diferite cu diplomație. Financiar, menținerea echilibrului devine critică, mai ales în contextul unor cheltuieli neprevăzute.
La mijlocul săptămânii, sănătatea îți cere o pauză strategică – reevaluează-ți rutina și integrează activități care susțin conexiunea minte-corp. În plan amoros, pot apărea neînțelegeri; răbdarea și claritatea comunicării sunt esențiale.
Weekendul vine cu oportunități culturale sau sociale care te pot inspira și revitaliza.

Horoscop săptămânal Scorpion – previziuni pentru perioada 23 – 29 martie 2026

Scorpion, săptămâna aceasta vine cu un mesaj clar: transformare sau stagnare – alegerea îți aparține. Ești împins să explorezi straturi mai profunde ale conștiinței tale, iar energia lui Marte îți reactivează forța interioară. Este momentul să te implici în proiecte care cer intensitate, focus și reziliență reală. Ambițiile tale nu mai pot fi amânate – universul îți cere execuție, nu planuri pe hârtie.
La mijlocul săptămânii, ai oportunitatea să-ți recalibrezi strategiile profesionale și să corectezi puncte critice. Relațiile pot intra într-o fază de ajustare – apar discuții necesare, uneori incomode, dar esențiale pentru evoluție. Folosește-ți pasiunea ca instrument de construcție, nu de conflict.
Financiar, situația este stabilă, dar nu e momentul pentru decizii impulsive – documentarea devine obligatorie înainte de orice investiție. Sănătatea cere atenție: nu e doar despre corp, ci și despre rezistența mentală.
Spre weekend, intuiția devine extrem de puternică și te poate ghida către revelații importante.

Citește și: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop săptămânal Săgetător – previziuni pentru perioada 23 – 29 martie 2026

Săgetător, săptămâna aceasta este despre expansiune – fie crești, fie ratezi oportunități valoroase. Jupiter îți activează dorința de explorare și îți deschide uși către experiențe noi, fie prin călătorii, fie prin dezvoltare educațională.
În plan profesional, ideile inovatoare nu duc nicăieri fără implementare – transformă inspirația în acțiuni concrete. Interacțiunea cu perspective diferite poate genera colaborări puternice și rezultate neașteptat de bune.
În dragoste, comunicarea deschisă devine catalizatorul relațiilor sănătoase. Financiar, pot apărea schimbări favorabile, dar necesită un echilibru între optimism și prudență.
Pe partea de sănătate, ai nevoie de activități dinamice care să-ți reîncarce energia. La mijlocul săptămânii, e indicat să-ți reevaluezi obiectivele și să vezi dacă sunt aliniate cu direcția ta pe termen lung.
Weekendul vine cu oportunități sociale și conexiuni valoroase.

Horoscop săptămânal Capricorn – previziuni pentru perioada 23 – 29 martie 2026

Capricorn, această săptămână funcționează pe bază de disciplină și structură – exact terenul tău de joc. Influența lui Saturn îți oferă claritate și focus pentru a aborda sarcini complexe și pentru a-ți rafina obiectivele.
În plan profesional, pot apărea oportunități de leadership sau roluri de mentor – un test direct al rezilienței tale. Financiar, deciziile trebuie să fie strict pragmatice, aliniate la strategii pe termen lung.
La mijlocul săptămânii, relațiile devin o prioritate – nu ignora componenta emoțională. Consolidarea rețelei de suport îți aduce stabilitate și echilibru.
Pe zona de sănătate, menținerea rutinei este esențială pentru performanță constantă. Weekendul aduce momente de relaxare și insight-uri valoroase legate de direcția ta viitoare.

Horoscop săptămânal Vărsător – previziuni pentru perioada 23 – 29 martie 2026

Vărsător, săptămâna aceasta este despre inovație și conexiuni inteligente. Energia lui Uranus îți stimulează gândirea neconvențională și te împinge să abordezi problemele din unghiuri complet diferite.
În carieră, ideile originale devin avantaj competitiv – dacă le execuți corect. Apar oportunități de networking și colaborări creative care îți pot aduce beneficii reale.
Financiar, planificarea atentă îți consolidează stabilitatea, dar spontaneitatea controlată poate deschide uși profitabile. În dragoste, conexiunile se adâncesc prin conversații autentice și valori comune.
Echilibrul emoțional devine critic – nu te pierde în social, ignorând nevoile personale. Sănătatea cere o abordare holistică: terapii alternative sau practici de meditație pot face diferența.

Citește și: Adevărul despre horoscop. De ce diferă pentru aceeași zodie în funcție de astrolog / Exclusiv

Horoscop săptămânal Pești – previziuni pentru perioada 23 – 29 martie 2026

Pești, energia acestei săptămâni este subtilă, dar profund transformatoare. Neptun îți amplifică intuiția și îți deschide accesul către profunzimi emoționale și creative. Dacă ignori această energie, pierzi oportunități valoroase de evoluție.
Explorarea artistică nu este un moft acum – este un instrument de claritate interioară. Profesional, intuiția te ghidează corect, dar comunicarea poate crea blocaje dacă nu ești suficient de clar.
La mijlocul săptămânii, ideile trebuie susținute prin acțiuni concrete – altfel rămân doar intenții. În plan sentimental, sinceritatea și empatia consolidează relațiile și creează bazele unei evoluții comune.
Financiar, ai nevoie de disciplină – menține controlul cheltuielilor și aliniază-le cu obiectivele pe termen lung. Sănătatea se îmbunătățește dacă adopți un stil de viață echilibrat și conștient.

Cele mai vândute colecții!
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum se simte Alina Pușcaș după ce a avut burnout și infecție la rinichi. Vedeta s-a îngrășat 10 kilograme. „Un an foarte greu”
Cum se simte Alina Pușcaș după ce a avut burnout și infecție la rinichi. Vedeta s-a îngrășat 10 kilograme. „Un an foarte greu”
Chuck Norris a murit. „Era înconjurat de cei dragi și împăcat”, a anunțat familia celebrului actor american
Chuck Norris a murit. „Era înconjurat de cei dragi și împăcat”, a anunțat familia celebrului actor american
Fanatik
Gabi Tamaș, confesiune emoționantă despre relația cu tatăl său. Ce a scos la iveală concurentul de la Survivor România
Gabi Tamaș, confesiune emoționantă despre relația cu tatăl său. Ce a scos la iveală concurentul de la Survivor România
GSP.ro
„Mi-am zis: «Dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»” » Influencerița devoratoare de jucători: „Mi-am mărit sânii pentru el”
„Mi-am zis: «Dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»” » Influencerița devoratoare de jucători: „Mi-am mărit sânii pentru el”
Click.ro
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
TV Mania
Cătălin Măruță dă lovitura după Pro TV! Ce proiect SECRET lansează prezentatorul și cu cine colaborează. Ce veste!
Cătălin Măruță dă lovitura după Pro TV! Ce proiect SECRET lansează prezentatorul și cu cine colaborează. Ce veste!
Redactia.ro
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Citește și...
Cine a fost, de fapt, Chuck Norris și ce legături a avut cu lumea sportului. De 6 ori campion mondial, a inventat un stil propriu de karate
Când nu mai primești bani pentru zboruri anulate. Ce situații sunt considerate excepții de ANPC
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Suma amețitoare pe care Florin Salam o câștigă zilnic. Este vorba despre zeci de mii de euro
Explozie de noroc pentru cinci zodii în sezonul Berbecului. Trăiesc o perioadă de aur până pe 20 aprilie
Horoscop 21 martie 2026. O zodie e prinsă cu minciuna. Nu va fi iertată prea ușor și regretele o vor copleși
Horoscop 20 martie 2026. Scăpăm de Mercur retrograd! O zodie e binecuvântată financiar. Primește bani din surse neașteptate
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Imaginile care prevesteau ruptura dintre Andreea Popescu și Rareș. Ultima petrecere la care au fost spune totul despre răceala dintre ei. Detaliile care au atras atenția încă de atunci / FOTO

Rareș Cojoc, prima apariție în public cu partenera de dans, la o săptămână de la anunțul divorțului de Andreea Popescu
Rareș Cojoc, prima apariție în public cu partenera de dans, la o săptămână de la anunțul divorțului de Andreea Popescu
Chuck Norris a murit la 86 de ani. „A fost un soț devotat, un tată și bunic iubitor, un frate incredibil și sufletul familiei noastre”
Chuck Norris a murit la 86 de ani. „A fost un soț devotat, un tată și bunic iubitor, un frate incredibil și sufletul familiei noastre”
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Libertatea.ro
Chuck Norris a murit. „Era înconjurat de cei dragi și împăcat”, a anunțat familia celebrului actor american
Chuck Norris a murit. „Era înconjurat de cei dragi și împăcat”, a anunțat familia celebrului actor american
Avantaje
Andreea Popescu, bărbații celebri cu care s-a iubit. Trecutul picant care iese la suprafață după divorțul de Rareș Cojoc
Andreea Popescu, bărbații celebri cu care s-a iubit. Trecutul picant care iese la suprafață după divorțul de Rareș Cojoc
Anamaria Prodan, reacție incredibilă după ce s-a zvonit că Dan Alexa ar fi avut o relație cu Andreea Popescu: “Un bărbat…”
Anamaria Prodan, reacție incredibilă după ce s-a zvonit că Dan Alexa ar fi avut o relație cu Andreea Popescu: “Un bărbat…”
Elle
Alexandra Stan a confirmat că este însărcinată! Artista a dezvăluit sexul bebelușului și prima imagine cu burtica de gravidă: „Mă simt incredibil de binecuvântată.” Foto
Alexandra Stan a confirmat că este însărcinată! Artista a dezvăluit sexul bebelușului și prima imagine cu burtica de gravidă: „Mă simt incredibil de binecuvântată.” Foto
Cătălin Măruță, primul proiect profesional după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV. Ce a anunțat oficial: „Mi-am dorit să…”
Cătălin Măruță, primul proiect profesional după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV. Ce a anunțat oficial: „Mi-am dorit să…”
Imagini rare cu fiul Ralucăi Bădulescu! Cum arată acum Alex, care tocmai a împlinit 23 de ani, și ce a dezvăluit celebra lui mamă. Foto
Imagini rare cu fiul Ralucăi Bădulescu! Cum arată acum Alex, care tocmai a împlinit 23 de ani, și ce a dezvăluit celebra lui mamă. Foto
DailyBusiness.ro
Cluj: Aproximativ 1.700 de posturi ar putea fi reduse în administrațiile locale
Cluj: Aproximativ 1.700 de posturi ar putea fi reduse în administrațiile locale
Presiuni asupra lui Viktor Orbán, Liderii UE cer deblocarea urgentă a finanțării pentru Ucraina
Presiuni asupra lui Viktor Orbán, Liderii UE cer deblocarea urgentă a finanțării pentru Ucraina
A1.ro
Ce se întâmplă la mormântul marelui Gheorghe Dinică, la 16 ani de la moartea lui! Detaliul ce i-a făcut pe toți să se uite mirați
Ce se întâmplă la mormântul marelui Gheorghe Dinică, la 16 ani de la moartea lui! Detaliul ce i-a făcut pe toți să se uite mirați
Explozie de noroc pentru cinci zodii în sezonul Berbecului. Trăiesc o perioadă de aur până pe 20 aprilie
Explozie de noroc pentru cinci zodii în sezonul Berbecului. Trăiesc o perioadă de aur până pe 20 aprilie
David Pușcaș se identifică ca fiind queer: „Gay este o etichetă, nu există așa ceva. Am ieșit și cu fete și cu băieți”
David Pușcaș se identifică ca fiind queer: „Gay este o etichetă, nu există așa ceva. Am ieșit și cu fete și cu băieți”
Alina Pușcaș, complet schimbată după un an în care s-a luptat cu probleme de sănătate. Vedeta s-a îngrășat 10 kilograme: „Mult stres și stări de panică”
Alina Pușcaș, complet schimbată după un an în care s-a luptat cu probleme de sănătate. Vedeta s-a îngrășat 10 kilograme: „Mult stres și stări de panică”
Jaqueline de la "Casa Iubirii" renunță la Alexandru și nu se uită înapoi! "Nu aș putea trece peste asta niciodată!" Cine a provocat ruptura dintre ei
Jaqueline de la "Casa Iubirii" renunță la Alexandru și nu se uită înapoi! "Nu aș putea trece peste asta niciodată!" Cine a provocat ruptura dintre ei
Observator News
Paștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasă
Paștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasă
Libertatea pentru Femei
BOMBA ANULUI, ce avansată e sarcina!! 🚨 Actrița adorată de noi, românii, așteaptă dintr-o clipă-n alta copil de la SOȚIA ei!
BOMBA ANULUI, ce avansată e sarcina!! 🚨 Actrița adorată de noi, românii, așteaptă dintr-o clipă-n alta copil de la SOȚIA ei!
Gata! Rares Cojoc, în brațele celei mai comentate femei, azi, la nici o săptămână de când au anunțat divorțul! Imaginile serii sunt mai grăitoare ca o mie de cuvinte!
Gata! Rares Cojoc, în brațele celei mai comentate femei, azi, la nici o săptămână de când au anunțat divorțul! Imaginile serii sunt mai grăitoare ca o mie de cuvinte!
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Doliu în lumea medicală. Am mai pierdut un medic reputat. Și-a dedicat viața pacienților
Doliu în lumea medicală. Am mai pierdut un medic reputat. Și-a dedicat viața pacienților
Studiu: Laptele poate reduce riscul de accident vascular cerebral
Studiu: Laptele poate reduce riscul de accident vascular cerebral
Cât timp poate fi păstrată carnea tocată congelată?
Cât timp poate fi păstrată carnea tocată congelată?
Breaking news. A murit legendarul Chuck Norris
Breaking news. A murit legendarul Chuck Norris
TV Mania
Cătălin Măruță dă lovitura după Pro TV! Ce proiect SECRET lansează prezentatorul și cu cine colaborează. Ce veste!
Cătălin Măruță dă lovitura după Pro TV! Ce proiect SECRET lansează prezentatorul și cu cine colaborează. Ce veste!
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Asia Express schimbă harta! 🌏 Antena 1 a anunțat noul „Drum al Mătăsii”: care sunt destinațiile sezonului 9! 8 etape de foc într-o lume ultra-tehnologizată. Vezi cine sunt primii sportivi celebri anunțați în cursă
Asia Express schimbă harta! 🌏 Antena 1 a anunțat noul „Drum al Mătăsii”: care sunt destinațiile sezonului 9! 8 etape de foc într-o lume ultra-tehnologizată. Vezi cine sunt primii sportivi celebri anunțați în cursă
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
TOP 10 – Cele mai sexy vedete din România trecute de 50 de ani. Ce mănâncă și la ce trucuri apelează
TOP 10 – Cele mai sexy vedete din România trecute de 50 de ani. Ce mănâncă și la ce trucuri apelează
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
Cine a fost prima soție a lui Dan Alexa și de ce au divorțat! Antrenorul a avut o viață amoroasă marcată de scandaluri
Cine a fost prima soție a lui Dan Alexa și de ce au divorțat! Antrenorul a avut o viață amoroasă marcată de scandaluri
