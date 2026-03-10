După 11 martie, astrologul Cristina Demetrescu anunță una dintre cele mai importante perioade astrologice ale anului, marcată de intrarea lui Jupiter în mișcare directă în zodia Rac. Potrivit acesteia, energia următoarelor luni este una puternic favorabilă, cu oportunități, protecție și șanse de evoluție pentru multe zodii, în ciuda contextului agitat și a influenței lui Mercur retrograd.

„Se confirmă 100% optimism mult! Pe 11 martie, astrele vin cu vești foarte bune. Jupiter, marele benefic, va intra în mișcare directă în zodia Rac, unde se simte foarte bine. Până pe 30 iunie o să fie foarte bine! Jupiter vine cu adevăr, vine cu dreptate, vine cu noroc, vine cu șansă. Racul este un fel de zodia mamei și Jupiter în Rac ne ia în brațe și ne protejează chiar și în perioada asta, care este foarte agitată și tumultoasă”, a spus astrologul în emisiunea “Vorbește Lumea”.

Berbec

„Pot parcurge anumite drumuri să rezolve probleme legate de mamă, să își cumpere case, să își găsească locul. Pot apărea vești legate de sarcină sau chiar de mărirea familiei”, explică astrologul. Pentru Berbeci, perioada este una activă și încărcată de evoluții personale.

Taur

Pentru Tauri, următoarele săptămâni sunt ideale pentru interviuri, semnarea contractelor și rezolvarea unor situații administrative. Cristina Demetrescu subliniază că acești nativi intră într-o etapă în care pot primi răspunsuri mult așteptate.

Gemeni

„Dacă nu fac bani acum, atunci când? Este perioada cea mai bună”, afirmă Cristina Demetrescu. Gemenii sunt încurajați să ceară măriri salariale, să înceapă afaceri sau să valorifice idei antreprenoriale.

Rac

Pentru Raci, astrologul descrie una dintre cele mai favorabile perioade ale anului. Jupiter le amplifică norocul și șansele de reușită, iar următoarele luni pot aduce împlinirea unor planuri vechi sau proiecte personale importante.

Leu

„Le-aș sugera să tragă obloanele și să se odihnească, pentru că perioada lor cu adevărat importantă începe undeva din vară”, spune Demetrescu. Leii sunt sfătuiți să își conserve energia și să se pregătească pentru schimbările majore care urmează.

Fecioară

Pentru Fecioare, perioada aduce o energie de ghidare și claritate în relațiile personale. Astrologul arată că acești nativi trec printr-un proces de maturizare emoțională, fiind sprijiniți de influențele astrale.

Balanță

„Fac un pas sau chiar doi-trei în ascensiunea lor profesională”, explică astrologul. Balanțele pot primi promovări, pot schimba direcția profesională sau pot intra în proiecte care le pun în valoare.

Scorpion

Pentru Scorpioni, perioada este marcată de deplasări și schimbări importante. Cristina Demetrescu spune că acești nativi pot ajunge în locuri în care nu au mai fost, fie fizic, fie profesional sau spiritual.

Săgetător

„Pot veni bani din investiții mai vechi, dar trebuie folosiți cu prudență”, avertizează astrologul. Săgetătorii sunt sfătuiți să fie atenți la modul în care reinvestesc sau gestionează aceste resurse.

Capricorn

Pentru Capricorni, perioada favorizează relațiile stabile și colaborările profesionale. Astrele pot aduce oportunități de căsătorie sau alianțe importante în planul carierei.

Vărsător

Vărsătorii pot avea parte de îmbunătățiri în plan medical sau profesional. Este o perioadă potrivită pentru terapii, tratamente sau schimbări de job, care pot aduce rezultate vizibile.

Pești

„Peștii se îndrăgostesc”, spune Cristina Demetrescu, subliniind că energia acestei perioade este una romantică și emoțională. Nativii pot simți un val de inspirație, sensibilitate și bucurie.

Foto – captură video

