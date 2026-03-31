Primele zile din aprilie aduc energie proaspătă în zodiac, cu evenimente neașteptate, evoluții profesionale și momente speciale în plan personal. Fiecare zodie primește un impuls diferit, însă atmosfera generală este una de creștere și deschidere. Astrologul Cristina Demetrescu a analizat configurațiile astrale ale perioadei și a evidențiat modul în care acestea influențează fiecare nativ, de la surprize emoționante până la oportunități profesionale care pot schimba direcția multora.

“Miercuri, pe 1 aprilie va fi lună plină în zodia Balanței, ceea ce duce către o stare de normalizare. Balanța este o zodie care care vorbește despre armonie, dar este și o zodie cardinală, poate aduce și provocări pentru cei care au „războaie” de dus în această perioadă. Luna plină imprimă acest aspect pentru întreaga lună, aducând multă energie feminină. Venus, aflat în Taur, accentuează influențele venusiene: armonie, cereri în căsătorie.

Săptămâna include și zile contondente, mai piperate, dar foarte multă energia feminină, abundență, armonie. Este posibil să apară surprize, cadouri, bijuterii și flori, deoarece oamenii vor simți nevoia să ofere. Duminică va fi o zi nemaipomenită, cu fluxuri intuitive și creative care vor lumina mintea, oferind claritate în luarea deciziilor. Săptămâna începe cu luna în Fecioară, care poate limita vederea de ansamblu, dar se va încheia duminică cu o revelație.” – a declrata Cristina Demetrescu în emisiunea “Vorbește lumea”. Apoi a explicat mai în detaliu ce le așteaptă pe zodii în următoarele zile:

Berbec

Pentru Berbec, zilele următoare vin cu surprize care pot schimba direcția unor relații sau chiar a vieții personale. Unii nativi pot primi cadouri importante, iar alții pot avea parte de propuneri serioase, inclusiv logodne sau vești legate de moșteniri. Este o perioadă în care abundența se manifestă în forme diverse.

Taur

Taurii intră într-o etapă în care negocierile devin esențiale, mai ales în zona profesională. Venus le susține demersurile și le aduce armonie în interacțiuni, însă este recomandat să acorde atenție imaginii pe care o proiectează, pentru că aceasta poate influența rezultatele discuțiilor.

Gemeni

Pentru Gemeni, săptămâna are o notă romantică și energizantă. Cineva îi privește cu admirație și ar putea face primul pas spre apropiere. Relațiile deja existente primesc un aer proaspăt, iar activitățile făcute în doi pot consolida legătura. Este momentul ideal pentru a ieși din rutină și a crea amintiri noi.

Rac

Racii se bucură de o atmosferă caldă în familie. Evenimentele, aniversările sau mutările pot aduce motive de sărbătoare, iar energia pozitivă se poate extinde pe parcursul întregii luni. Este o perioadă potrivită pentru a organiza reuniuni sau chiar sărbătorile pascale în propria casă.

Leu

Pentru Lei, sprijinul vine din partea superiorilor, în special a femeilor aflate în poziții de conducere. Un gest atent față de un client important poate deschide uși neașteptate și poate aduce promovare sau recomandări valoroase. Reputația lor are șansa să crească vizibil.

Fecioară

Fecioarele primesc vești bune, fie sub forma unor bonusuri, fie prin invitații speciale, inclusiv în străinătate. Este o perioadă în care norocul pare să le surâdă, iar oportunitățile apar în contexte plăcute și neașteptate.

Balanță

Pentru Balanțe, săptămâna este una deosebit de armonioasă. Stilul lor atrage priviri și admirație, iar această apreciere se poate transforma în avantaje financiare sau profesionale. Recunoașterea vine natural, fără eforturi suplimentare.

Scorpion

Scorpionii primesc ajutor direct din partea partenerului de viață. Fie că este vorba despre idei, sprijin moral sau chiar investiții în proiectele lor, nativii se pot baza pe persoana iubită pentru a avansa în planurile personale sau profesionale.

Săgetător

Pentru Săgetători, orizonturile se lărgesc. Sunt gata să depășească limite și să își extindă activitatea, oferindu-și singuri undă verde pentru proiecte noi. Este o perioadă în care curajul și inițiativa sunt la cote maxime.

Capricorn

Capricornii au parte de o săptămână excelentă în carieră. Bonusurile, promovările sau recunoașterea profesională sunt la ordinea zilei. Chiar dacă succesul lor poate stârni comentarii sau critici, nativii gestionează situațiile cu diplomație și demonstrează că armonia se construiește prin gesturi mici, dar sincere.

Vărsător

Pentru Vărsători, vizitele neașteptate aduc bucurie și surprize plăcute. Cadourile sau invitațiile speciale îi pot inspira să își planifice o mini-vacanță sau să își ofere un moment de răsfăț personal.

Pești

În final, Peștii intră într-o perioadă favorabilă negocierilor și clarificării tensiunilor de la locul de muncă. Comunicarea devine aliatul lor principal, iar conflictele care persistau pot fi în sfârșit rezolvate prin dialog deschis și calm.

Foto – captură video

