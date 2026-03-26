Zodiile lovite de ghinion în aprilie 2026. Încep luna cu stângul

Luna aprilie 2026 debutează cu o configurație astrologică tensionată, marcată de un Marte aflat în cuadratură cu Saturn și de un Mercur retrograd care pune frână planurilor multora. Primele zile ale lunii aduc provocări emoționale, întârzieri, neînțelegeri și situații care scapă de sub control, iar unele zodii resimt aceste influențe mai intens decât altele. Pentru cinci dintre ele, începutul lui aprilie vine cu lacrimi, frustrare și un sentiment apăsător că lucrurile nu se aliniază deloc în favoarea lor.

Berbec

Pentru Berbeci, luna aprilie începe cu o presiune greu de gestionat. Marte, guvernatorul lor, intră într-un aspect tensionat cu Saturn, ceea ce le blochează inițiativele și le taie elanul caracteristic. Tot ce părea simplu devine complicat, iar reacțiile impulsive pot genera conflicte cu persoane apropiate. Berbecii simt că sunt trași înapoi exact când își doreau să accelereze.

Pe plan emoțional, Mercur retrograd le reactivează răni mai vechi și discuții nerezolvate. Apar neînțelegeri în familie sau în relația de cuplu, iar orgoliul lor este pus la încercare. Deși încearcă să păstreze controlul, se simt vulnerabili și neînțeleși, ceea ce îi poate aduce în pragul lacrimilor.

Profesional, începutul lunii vine cu întârzieri, blocaje sau chiar refuzuri neașteptate. Berbecii au impresia că munca lor nu este apreciată sau că eforturile depuse nu dau roade. Este o perioadă în care trebuie să respire adânc și să accepte că nu pot forța lucrurile.

Gemeni

Gemenii intră în aprilie cu Mercur retrograd chiar în sectorul lor emoțional, ceea ce le tulbură gândurile și le amplifică anxietățile. Comunicarea, punctul lor forte, devine o sursă de frustrare. Spun lucruri pe care nu le simt sau sunt interpretați greșit, ceea ce duce la tensiuni cu prieteni sau parteneri. În primele zile ale lunii, Gemenii simt că nu se pot baza nici pe mintea lor, nici pe cei din jur.

Pe plan sentimental, apar confuzii și îndoieli. Gemenii pot descoperi adevăruri neplăcute sau pot simți că cineva le ascunde ceva. Nevoia lor de claritate se lovește de tăceri, amânări și răspunsuri evazive. Acest lucru îi afectează profund, chiar dacă încearcă să pară detașați.

La nivel profesional, începutul lui aprilie aduce haos în program, schimbări bruște și dificultăți în colaborări. Gemenii au impresia că aleargă în cerc și că nimic nu se leagă. Oboseala mentală se acumulează, iar lacrimile pot apărea în momentele în care presiunea devine prea mare.

Balanță

Pentru Balanțe, primele zile din aprilie sunt marcate de tensiuni relaționale. Venus, guvernatoarea lor, intră într-un aspect dificil cu Pluto, scoțând la suprafață temeri, gelozii și nesiguranțe. Balanțele, de obicei echilibrate, simt că își pierd stabilitatea emoțională. Orice discuție sensibilă se poate transforma într-o dramă, iar sensibilitatea lor este amplificată.

Pe plan personal, Balanțele se confruntă cu dezamăgiri sau cu sentimentul că nu sunt apreciate. Pot apărea rupturi temporare, distanțări sau momente în care simt că nu mai recunosc persoana de lângă ele. Această instabilitate le afectează profund, iar lacrimile devin o formă de eliberare.

Profesional, începutul lunii aduce presiuni suplimentare, critici sau responsabilități neașteptate. Balanțele au impresia că sunt trase în mai multe direcții simultan și că nu pot mulțumi pe toată lumea. Oboseala emoțională se combină cu stresul, creând o atmosferă apăsătoare.

Scorpion

Scorpionii intră în aprilie cu un val de emoții intense, amplificate de aspectele dure dintre Marte și Saturn. Această combinație le reactivează frici vechi și îi face să se simtă vulnerabili, lucru rar întâlnit la ei. În primele zile ale lunii, Scorpionii pot trece prin situații care le zdruncină încrederea în oameni sau în propriile decizii.

În plan sentimental, tensiunile cresc. Scorpionii pot descoperi lucruri care îi rănesc sau pot simți că partenerul nu le oferă siguranța de care au nevoie. Reacțiile lor pot fi extreme, oscilând între tăcere totală și izbucniri emoționale. Este o perioadă în care se simt trădați sau neînțeleși.

La locul de muncă, începutul lunii aduce conflicte, presiuni sau situații care îi obligă să renunțe la control. Pentru un Scorpion, acesta este cel mai greu lucru. Frustrarea acumulată poate duce la momente de descărcare emoțională, chiar dacă încearcă să pară puternici.

Săgetător

Pentru Săgetători, aprilie începe cu o senzație de stagnare. Jupiter, planeta lor guvernatoare, se află într-o poziție nefavorabilă, blocându-le planurile și reducându-le optimismul caracteristic. Săgetătorii simt că nu mai au direcție și că totul se mișcă prea încet pentru ritmul lor obișnuit.

Pe plan emoțional, apar dezamăgiri sau discuții dureroase. Săgetătorii pot simți că cineva în care aveau încredere îi lasă baltă sau că promisiunile făcute nu sunt respectate. Această lipsă de stabilitate îi afectează mai mult decât ar recunoaște, iar lacrimile pot apărea în momentele în care se simt singuri.

Profesional, începutul lunii aduce întârzieri, proiecte blocate sau situații care necesită răbdare, un lucru dificil pentru ei. Săgetătorii au impresia că sunt ținuți pe loc și că nu pot avansa, ceea ce le provoacă frustrare și neliniște. Este o perioadă în care trebuie să accepte ritmul impus de context, nu de dorințele lor.

