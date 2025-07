Cât și când vor trebui mamele aflate în concediu de creștere a copilului să achite CASS, conform noilor măsuri de austeritate

Începând cu 1 septembrie 2025, mamele aflate în concediu de creștere a copilului vor fi nevoite să achite contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru a-și păstra calitatea de asigurat în sistemul public. Măsura face parte din pachetul de austeritate propus de Guvernul Bolojan, care vizează reducerea deficitului bugetar și creșterea sustenabilității sistemului medical.

Cât și când trebuie să plătească proaspetele mămici CASS

Potrivit noilor reglementări, părinții aflați în concediu de creștere copil nu vor mai beneficia de scutirea de la plata CASS. Astfel, pentru a avea acces la servicii medicale gratuite, aceștia vor trebui să achite 2.430 de lei anual, sumă calculată ca 10% din valoarea a șase salarii minime brute (salariul minim actual fiind de 4.050 lei).

„Și că ne place, că nu ne place, și mămicile, în perioada în care au un copil mic, au nevoie de servicii medicale importante și atunci, din nou, în această logică, la fel cum am anulat și o bună parte din celelalte excepții, trebuie să contribuie cu sumă infimă raportat la beneficiile pe care sistemul medical le pune în practică.

Nu mai putem fi o țară de excepții, pentru că nu ne mai putem permite. Nu pentru că un Guvern vrea să anuleze niște facilități. Dacă ascultăm fiecare categorie socială care a fost până acum scutită de aceste lucruri, eu le dau dreptate. Empatic, sunt de acord cu ei”, a explicat Ilie Bolojan, potrivit Observator.

Cum se face plata

50% din sumă la momentul depunerii declarației la Casa de Asigurări de Sănătate

50% până la data de 25 mai a anului următor

Măsura nu este văzută cu ochi buni de proaspetele mămici.

„Oribil. Afectează familiile în momentele cele mai vulnerabile. Eu sunt într-o situație bună, cea mai bună din țară, pentru că iau indemnizația maximă. Dar cei care iau minimiul.. de unde să plătească? În plus, nu avem grădinițe, creșe. Nu am creșă de stat asigurată, trebuie să duc obligatoriu copilul la privat pentru că nu am cu cine să-l las!”, a declarat Cristina, o tânără mămică, aflată în concediu, pentru Libertatea.

„Atenția lor e în continuare pe ce nu trebuie. Mai trebuie să reducă alocațiile și gata”, a spus o altă mamă pentru Antena3.

Pentru a rămâne asigurate în sistemul public, mamele trebuie să depună o declarație unică și să achite contribuția în termenele stabilite. În caz contrar, acestea riscă să își piardă calitatea de asigurat și, implicit, accesul la servicii medicale gratuite precum consultațiile, analizele sau internările în spitale.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că această schimbare este necesară pentru „lărgirea bazei de contribuabili și eficientizarea sistemului de sănătate”, însă măsura a fost întâmpinată cu nemulțumiri de către părinți și organizațiile pentru drepturile familiei.

