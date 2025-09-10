  MENIU  
Cadavrul unei femei, găsit în portbagajul mașinii unui artist celebru. Reacția cântărețului

Adelina Duinea
.  Actualizat 10.09.2025, 15:22

Cadavrul unei femei a fost găsit în portbagajul mașinii unui artist celebru. O anchetă privind decesul este în curs de desfășurare, a declarat poliția.

Cadavrul unei femei a fost găsit în portbagajul unui autoturism Tesla înmatriculat pe numele cântărețului D4vd, la două zile după ce acesta fusese remorcat de pe o stradă din Los Angeles, informează ABC News. Autoritățile au demarat procedurile pentru identificarea victimei și a cauzei morții, precum și a circumstanțelor în care s-a produs decesul.

Poliția a intervenit luni, 8 septembrie, la prânz, într-un parc auto din Hollywood după ce angajații acestuia au semnalat „un miros neplăcut provenit de la un vehicul”, a declarat poliția din Los Angeles. Medicul legist a confirmat că este vorba despre corpul unei femei, dar nu a putut determina vârsta, rasa sau etnia acesteia, deoarece corpul era „grav descompus”.

Reacția cântărețului

Mașina în care se afla trupul neînsuflețit este o Tesla înmatriculată pe numele lui David Anthony Burke, în vârstă de 20 de ani, cunoscut sub pseudonimul D4vd. Muzicianul deține mai multe vehicule care sunt folosite atât de el, cât și de apropiații lui.

D4vd s-ar afla, în aceste momente, într-un turneu, însă cooperează pe deplin cu poliția, conform reprezentatului său. Poliția investighează tragedia, prima ipoteză fiind că ar fi vorba despre o crimă.

Foto: Canva

