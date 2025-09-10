Caz șocant în Drobeta-Turnu Severin: O profesoară și fiul ei de 7 ani, găsiți morți în apartament

Un caz șocant a avut loc la Drobeta-Turnu Severin. O profesoară de 50 de ani a fost găsită spânzurată, iar lângă ea se afla trupul neînsuflețit al fiului său, care avea doar șapte ani. Iată principalele detalii despre tragedie.

O profesoară s-a spânzurat alături de fiul ei de 7 ani

Se pare că femeia de 50 de ani lucra în învățământ și suferea de depresie. Ea era despărțită de soțul ei, iar bărbatul o dăduse în judecată pentru a obține custodia asupra copilului.

Pompierii au fost cei care au descoperit scena șocantă. Aceștia au fost chemați să spargă ușa de către sora femeii decedate. Se pare că profesoara nu mai răspundea la telefon de sâmbătă și nu a participat luni, 8 septembrie, la prima de școală. Ea a lipsit de la școala din Orșova, unde preda logica. De asemenea, ea lucra ca profesoară și la Penitenciarul Vânjuleț.

De dimineață, sora ei a sunat la 112, iar când pompieri au deschis ușa, au găsit-o pe femei și pe fiul ei de 7 ani fără viață.

Trupurile au fost ridicate de medicii legiști și duse spre efectuarea de necropsie pentru a stabili cauzele tragediei.

Care sunt ipotezele

Polițiștii iau în calcul mai multe posibilități, iar prima ar fi că femeia și-ar fi ucis copilul, după care s-ar fi spânzurat.

Nu este prima tragedie de acest fel. În luna mai, o fostă jurnalistă din București s-a aruncat de la etajul cinci alături de fiica ei de cinci ani.

Femeia a fost transportată la spital de urgență, iar micuța a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale. Jurnalista a supraviețuit, la fel ca și micuța. Se pare că femeia se afla în proces de divorț cu tatăl fetiței pentru custodia copilului.

Nou caz de femicid

Recent, o femeie, mamă a doi copii, a fost găsită moartă într-un apartament din Hunedoara. Se pare că femeia ar fi fost ucisă în bătaie de către soțul ei, care a fost arestat preventiv pentru crimă.

„La data de 10 iulie 2025, într-un imobil situat în municipiul Hunedoara, a fost descoperit un cadavru de sex femeiesc ce prezenta urme de violență pe corp, iar datele deținute de organul judiciar erau în sensul că persoana decedată fusese victima unor agresiuni fizice exercitate de soțul acesteia. Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare. Precizăm ca aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au transmis reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

