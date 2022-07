Simona Halep ratează calificarea în finala Wimbledon 2022. A pierdut meciul cu Elena Rybakina

Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) a pierdut întâlnirea cu kazaha Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA), în două seturi, scor 3-6, 3-6, în semifinalele Wimbledon 2022, și a ratat astfel calificarea în ultimul act al turneului de Grand Slam și șansa de a putea câștiga un al treilea turneu de Grand Slam în carieră.

Cu nouă duble greșeli înregistrate în timpul meciului, Halep a cedat în fața unei jucătoare cu un serviciu mult mai puternic astăzi. Rybakina a reușit 5 ași și a avut și mai multe lovituri direct câștigătoare decât Halep: 21, față de 16.

Rybakina o va întâlni în finala Wimbledon 2022 pe tunisianca Ons Jabeur, care a învins-o în semifinale pe Tatjana Maria, reprezentanta Germaniei scor 6-2, 3-6, 6-1. Ea este născută la Moscova dar reprezintă acum Kazahstan și a reușit să ajungă în finală într-un turneu la care organizatorii au interzis accesul sportivilor din Rusia și Belarus. Finala se va disputa sâmbătă, la ora 16:00, și va fi televizată de Eurosport.

Pentru calificarea în semifinale, Halep și-a asigurat un câștig de 535.000 de lire sterline.

Simona Halep a câștigat în carieră două turnee de Grand Slam: Roland Garros, în 2018, și Wimbledon, în 2019.

Pentru Simona, a fost cea de-a treia semifinală disputată la Wimbledon: în 2014 a pierdut la Eugenie Bouchard, scor 6-7, 2-6, în 2019 a trecut de Elina Svitolina, scor 6-1, 6-3, în anul în care avea să și câștige marele turneul londonez într-o finală de vis cu Serena Williams.

Halep şi Rybakina sunt acum la egalitate în meciurile directe, 2-2.

Ce a declarat Elena Rybakina

La interviul acordat pe teren, la sfârșitul meciului, Rybakina era încă extrem de emoționată după victoria în fața Simonei Halep.

”A fost un meci foarte greu, Simona e o mare campioană, dar am făcut un meci bun astăzi. Am fost emoționată, sigur, dar atmosfera m-a ajutat. Sunt foarte fericită că am reușit să-mi gestionez emoțiile. Meciurile jucate pe Terenul 1 m-au ajutat. Nu știu cum să-mi descriu tenisul de astăzi, de obicei am suișuri și coborâșuri, dar astăzi cred că am fost foarte bine pregătită din punct de vedere mental. A fost un meci extraordinar”, a declarat Elena Rybakina.