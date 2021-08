Oana Lis, despre problemele de sănătate ale fostului primar al Capitalei

Starea de sănătate a lui Viorel Lis (77 de ani) este din ce în ce mai precară. Fostul edil al Capitalei și partenera sa de viață, Oana Lis (52 de ani) stau cât mai departe de locurile aglomerate, de teamă să nu se infecteze cu noul coronavirus, iar în ultimele luni au umblat mult prin spitale pentru diferite tratamente și analize de care a avut nevoie Viorel Lis.

Se pare că fostul politician abia se mai poate deplasa din cauza atrofierii mușchilor de la perioadele lungi de stat în casă, iar din cauza vârstei înaintate șansele de recuperare sunt din ce în ce mai scăzute.

Chiar dacă este un subiect foarte dificil de abordat, Oana și Viorel sunt conștienți că în viitor orice se poate întâmpla cu privre la starea de sănătate a fostului primar și au discutat deja despre pregătirile de înmormântare.

„Am discutat și el îmi zicea că o să mă iubească și după moarte, vorbeam despre groapă, despre unde ar vrea să fie îngropat. Și eu aș vrea să fiu îngropată lângă el. Sunt lucruri normale, sunt lucruri greu de discutat, dacă n-aș fi fost psiholog n-aș fi putut”, a mărturisit Oana Lis, la Antena Stars.

Oana și Viorel Lis au probleme financiare serioase

În urmă cu câteva săptămâni, Oana povestea cât de costisitoare sunt nevoile medicale ale lui Viorel și spunea că se descurcă foarte greu din punct de vedere financiar.

„Nu ştiu dacă sunteţi în temă, dar la un AVC minor trebuie să faci RMN. Am dat 12 milioane de lei vechi ca să nu stăm în aşteptare. Medicamentele costă foarte mult, unele sunt subvenţionate de stat. Ia 11-15 pastile în mod normal, însă statul îi dă doar 7 pastile gratuit pentru că are statut de revoluţionar. Are nişte parestezii din cauza statului în casă, s-a atrofiat de la perioada asta sedentară. Am făcut test Dopller. Dacă nu am fi cheltuit anumite sume de bani, Viorel nu ar mai fi fost astăzi în viaţă. Din fericire am început să câştig şi eu din şedinţele de la terapie. Nu am un salariu aşa mare, pentru că depinde de clienţii pe care îi am. Nu mă pot angaja program întreg deoarece trebuie să fiu cu Viorel tot timpul, să am grijă de el”, a spus Oana Lis.

Foto – Facebook