Mirela Vaida, amenințată de fratele lui Ioniță de la Clejani

Mirela Vaida a avut din nou parte de scandal în timpul emisiunii de la Antena 1, “Acces Direct”.

Fratele lui Ioniță de la Clejani, Roger, a avut o intervenție telefonică pentru a vorbi despre presupusul fiu al soțului Vioricăi de la Clejani, care ar fi decedat la vârsta de 8 ani. Roger a avut o reacție violentă la adresa tuturor persoanelor prezente în platoul de flimare, amenințându-i pe toți și adresându-le cuvinte dure.

„Atât aș dori să spun și-mi cer iertare: dacă aș avea posibilitatea să arunc o găleată de apă opărită pe toată lumea care sunteți în platou… (…) A fost o greașeală a tinereții (n.r. – când a fost întrebat dacă știa că Ioniță are un copil cu Viorica Rudăreasa). Eu am iubit în viața mea 2.000 de femei. Dacă la fiecare, și-mi cer iertare, făceam dragoste și se ducea mâine și poimâne cu altul și cu altul… acum dacă eu eram un lăutar celebru trebuiau să vină toți copiii că sunt ai mei? Îmi cer iertare, pe timpul lui Ceaușescu era vorba că fiecare copil trebuie să aibă un tată (n.r. – când a fost întrebat dacă Ioniță a recunoscut-o pe Ramona). Dacă aș avea posibilitatea să arunc o găleată de apă…”, a spus fratele lui Ioniță de la Clejani, la Acces Direct.

În urma acestei intervenții, prezentatoarea emisiunii nu s-a lăsat intimidată de cuvintele grele, spunându-I fratelui lui Ioniță că va anunța autotritățile cu privire la amenințările pe care le-a făcut.

„De ce vorbim așa? Nu putem vorbi așa, nu de asta v-am introdus în direct. Am fi vrut să ne spuneți din partea familiei ce știți. (…) E urât ceea ce faceți și e o amenințare. Eu pot să o iau ca atare. Ceea ce faceți dumneavoastră e o amenințare și eu acum sunt obligată să spun autorităților să ia în considerare această amenințare, pentru că noi nu am făcut decât să vă dăm dreptul la un punct de vedere. (…) Suntem aici ca jurnaliști, eu sunt un moderator. V-am dat posibilitatea să spuneți ce s-a întâmplat. Eu n-am de unde să știu dacă e adevărat ce spune Ramona sau bunicii acelui copil, tocmai de aceea aveam nevoie de o altă părere. Dumneavoastră intrați și amenințați. Ați făcut-o de două ori, deși v-am atras atenția. Eu o s-o iau de bună, pentru că mi se pare că amenințările în această țară nu sunt luate în considerare de către nimeni”, a spus Mirela Vaida.

Foto – Facebook