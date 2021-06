Jurnalistul Florin Condurățeanu a încetat din viață la 71 de ani

Cunoscutul jurnalist Florin Condurățeanu a încetat din viață luni, 28 iunie 2021, la vârsta de 71 de ani, în urma unui stop cardio-respirator.

Știrea a fost confirmată de Mihai Gâdea în cadrul ediției de luni seară a emisiunii “Sinteza Zilei”.

„Colegul şi prietenul nostru, unul dintre cei mai minunaţi oameni pe care i-am cunoscut vreodată, Florin Condurăţeanu, a încetat din viaţă. De-a lungul timpului, prin natura meseriei mele, am cunoscut şi lucrat cu foarte mulţi oameni.

Nu am întâlnit pe nimeni ca Florin Codurăţeanu. În urmă cu puţin timp am aflat că scumpul nostru coleg şi prieten a intrat în şoc cardio-respirator şi cu toţii am sperat ca Florin Condurăţeanu, aşa cum a învins întotdeauna, în profesie, în viaţă, să învingă şi în această seară.

Dar bătălia aceasta iată, nu a câştigat-o”, a anunţat Mihai Gâdea.

Editorialist la „Jurnalul”, Florin Condurățeanu a publicat ultimul articol, intitulat „De un secol, Rapid driblează plictiseala”, luni dimineața, cu câteva ore înainte de a muri.

Foto – Captura Youtube