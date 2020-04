Experți: Razele soarelui distrug coronavirusul în câteva minute

Potrivit unui studiu prezentat joi la Casa Albă, noul coronavirus se disipează mai rapid la lumina soarelui şi la temperaturi ridicate.

Bill Bryan, responsabil pentru ştiinţă şi tehnologie în Departamentul de Securitate Internă, a prezentat câteva date din acest studiu efectuat la National Biodefence Analysis and Countermeasurese Center, potrivit căruia noul coronavirus este distrus în doar două minute în condiţii estivale faţă de 18 ore în zilele fără soare.

„Observaţia cea mai frapantă până astăzi este efectul puternic pe care pare să-l aibă lumina soarelui pentru a ucide virusul, atât pe suprafeţe, cât şi în aer”, a declarat Bill Bryan, conform The Sun.

De la apariţia pandemiei, oamenii de ştiinţă și-au pus întrebări legate de posibilitatea ca noul coronavirus să slăbească odată cu creşterea temperaturilor, adică odată cu sosirea verii în emisfera nordică.

„Am văzut un efect similar în acelaşi timp al temperaturilor şi umidităţii. Creşterea temperaturilor sau a umidităţii, sau ale amândurora, este în general mai puţin favorabilă virusului”, a adăugat Bryan, prezentând rezultatele preliminare ale studiului respectiv.

„Noi am identificat unele verigi slabe în lanţul de transmisie a virusului. Am identificat că, de pildă, căldura şi umiditatea sunt elemente slabe ale acestui lanţ. Am stabilit că lumina soarelui, razele ultraviolete constituie slăbiciuni în acest lanţ”, a completat Bill Bryan.

Potrivit acestor date, o jumătate din viaţa virusului, adică timpul necesar pentru a se reduce la jumătate puterea sa, este de 18 ore la o temperatură cuprinsă între 21 şi 24 grade Celsius, cu 20% umiditate pe o suprafaţă neporoasă. Aceasta include, de pildă, clanţele uşilor.

Dar această jumătate din viaţă este redusă la şase ore când rata umidităţii creşte la 80% şi doar la 2 minute când lumina soarelui se adaugă ecuaţiei. Când virusul este în aer, înjumătăţirea puterii acestuia este de o oră la o temperatură de 21-24 grade Celsius şi 20% umiditate.

Cu aceeaşi umiditate, cu aceeaşi temperatură, dar cu adăugarea luminii soarelui, această durată scade la un minut şi jumătate.

Bill Bryan a conchis că sezonul estival ar putea crea „un mediu în care transmisia virusului poate fi redusă”. Dar aceasta nu înseamnă că agentul patogen va fi eliminat integral. Şi rezultatele acestui singur studiu nu ar justifica o ridicare a măsurilor de distanţare socială în vigoare în prezent în SUA, a avertizat el.

sursa foto – 123rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro