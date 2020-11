Cum se simte romanca voluntar care a testat vaccinul anti-COVID-19

Silvia Câmpeanu, singura româncă stabilită în Marea Britanie care s-a oferit voluntar să se vaccineze împotriva noului coronavirus, a vorbit în cadrul unei emisiuni televizate despre întreaga experientță.

Silvia a decis să testeze vaccinul cu nanoparticule după ce și-a pierdut din cauza bolii COVID-19.

Femeia a fost vaccinată sâmbătă și susține că nu a resimțit efecte adverse în urma administrării medicamentului.

„Mă simt bine, merg, mănânc, dorm. Am absolut toate activitățile pe care le aveam și înainte, atât eu cât și soțul meu pentru că și el este voluntar. M-am simțit absolut normal. Am avut o ușoară durere de cap care a venit la un moment dat și a dispărut fără niciun fel de medicație. Din câte am înțeles, din voluntarii văzuți la acea clinică de studiu, și erau aproape 1000 de voluntari, nimeni nu a avut efecte adverse”, a mai spus Silvia Câmpeanu în emisiunea”Sinteza zilei cu Mihai Gâdea”, de la Antena 3.

După cum era de așteptat, Silvia spune a primit un val de reacții negative din partea apropiaților după gestul său. Aceasta mărturisește că unii au acuzat-o că a primit bani, iar alții s-au bucurat că tatăl ei a murit. Silvia a explicat că nu are niciun fel de beneficiu material și are și documente care atestă acest lucru.

„Suntem toţi în această problemă. Toţi riscăm să pierdem ceva. Dacă am avut condiţiile necesare de a putea participa la acest studiu, de ce nu? Decizia de acceptare în studiu a venit în ziua în care a murit tata. Cred că am datoria morală să particip pentru el, a fost un om altruist, care mereu m-a învăţat că contează binele general. Singurele cheltuieli care s-ar deconta ar fi cele rezonabile de transport, dar eu venind de undeva de la 10 kilometri e absolut absurd să solicit orice beneficiu material”, a adăugat Silvia Câmpeanu.

