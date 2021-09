Cât de periculos este norul de cenușă vulcanică ce traversează România

Norul de cenușă vulcanică și gaze toxice care s-a format în urma erupției vulcanului Cumbre Vieja, din insulele Canare, a ajuns și în România, pe care o va traversa până la mijlocul acestei săptămâni.

Valul ce conține dioxid de sulf, dar e posibil să aibă și agenți halogeni precum clor sau brom, a pătruns în țara noastră duminică, prin zona de vest, și se va extinde asupra întregului teritoriu până în data de 28 septembrie.

Citește și: Alan Lancaster, basistul trupei Status Quo, a murit la vârsta de 72 de ani

Sharon Stone, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Zurich

Marisa Paloma s-a vaccinat anti-COVID-19 în timpul sarcinii

Ce soacră frumoasă are Dani Oțil. Gabriela Prisăcariu, mesaj emoționant pentru mama ei

Norul de cenuşă a intrat, deja, în România şi va rămâne încă două-trei zile pe teritoriu. Astăzi e intensitatea mai mare a concentraţiilor de dioxid de sulf. Concentraţia este pe toată coloana, însă la sol valoarea acestora este mică. În general, însă concentraţiile vor fi mici, nu sunt mari fluctuaţii. Concentraţia mare este sus între 5 şi 10 kilometri, undeva chiar şi deasupra norilor. Din acest motiv, acest nor nu prea o să ne influenţeze pe noi.

Cu cât înaintăm spre sfârşitul săptămânii, norul se cam disipează. Acesta a venit disipat, oricum… E greu de spus cum vor influenţa ploile efectele acestui nor. Noi estimăm că baza norilor va fi destul de jos, undeva sub 5 – 7 km şi atunci nu antrenează particulele de dioxid de sulf. Oricum, dacă se va întâmpla asta nu cred că va fi un pericol. Nu am auzit nicăieri prin Europa să se fi întâmplat ceva. Acest nor va dispărea cam spre jumătatea săptămânii şi va avea concentraţi foarte mici”, a declarat meteorologul de serviciu din cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, potrivit Digi24.