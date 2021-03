O mamă din București a tras un semnal de alarmă după ce fiul ei de 2 ani a fost izolat de ceilalți colegi de la grădiniță pe motiv că i-ar fi mușcat pe cei mici. „Am crezut că poate sunt o mamă panicată. Am crezut că, fiind primul meu copil, exagerez. Am crezut că «defectul meu» e atât de defect încât nu merită să stea în preajma celorlalți copii”, a spus mama băiețelului.

Băiețel, izolat de colegi la grădiniță pentru că „mușcă”. Mesajul îndurerat al mamei

„Are doi ani și 3 luni, aproape. Și da, «teribila vârstă de 2 ani» nu l-a ocolit. Frustrări, tantrumuri, tăvăleli, mușcături, plânset. Este un copil hiperactiv, dar inteligent. Spune tot ce vrea, tot ce nu vrea. De două seri tot repetă: «Nu ieșim, nu ieșim», «Stai la masă, nu ieși», «Stai la locul tău». Am crezut că sunt doar cuvinte. Ei bine, nu. Puse cap la cap, copilul meu, de fapt, îmi transmitea lucruri.

Copilul era efectiv pus la măsuță și ieșirea îi era blocată, astfel încât să nu poată ieși de acolo. Argument: «Ne este drag Patrick, dar nu am avut de ales, să nu cumva să muște copiii». Privirea lui, cu tot cu strabismul aferent, pe care urmează să-l operăm, în toate pozele astea, spune totul. Într-una din poze se uită cu jind la copii”, a scris pe Facebook.

Postarea are peste 7,2 mii de aprecieri și aproape 140 de comentarii. Grădinița la care este înscris băiețelul este una privată din București. „Nu-mi vine să cred că se întâmplă asta în sec 21; Sper să nu lași lucrurile așa. Dă-i în judecată, fă-le plângere. E inacceptabil!”, au comentat două persoane.

Nu este prima dată când respectiva grădiniță are un astfel de tratament față de copii

„Multă putere vă doresc… Pentru că și eu am încercat să o am.. Dar, văzând postarea dumneavoastră.. Amintirea m-a copleșit din nou… Aceeași poveste am avut-o și eu… La aceeași grădiniță…

Timp de o săptămână, copilul meu plângea la dus și la întors… Striga: «Mami, nu mă lăsa…». Sufletul îmi era sfâșiat, dar cu gândul că muncind îi poți oferi totul copilului tău, nu m-am lăsat să stau să îl ascult, zicându-mi mie însămi că se va obișnui..

După 10 zile de chin și chipul plâns mereu, copilul meu a venit acasă ars de țigară pe spate.. Atunci, cerul parcă îmi căzuse în cap… Cu toate astea, primeam mereu poze cu el, dar în toate băiețelul meu avea chipul sfâșiat de lacrimi și trist… Am luat problema în frâu, am mers la poliție, dar nimic.. Nici acum nu a uitat deși era foarte mic…”, a comentat o altă mamă.

