Volodimir Zelenski, nou discurs emoționat. Ce a cerut președintele Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că statul rus și armata sa sunt „cea mai mare amenințare de pe Planetă pentru libertate, securitate și, ca atare, pentru conceptul de drepturi ale omului”, iar că, după masacrul din localitatea Bucha, acest lucru este deja evident. Liderul de stat spune că Ucraina are nevoie de arme pentru a câștiga pe câmpul de luptă.

Președintele Ucrainei spune că „sunt necesare mai multe sancțiuni” și „mai îndrăznețe”.

„În primul rând, Ucraina are nevoie de arme care să ne permită să câștigăm pe câmpul de luptă. Aceasta va fi cea mai puternică sancțiune împotriva Rusiei dintre toate cele posibile”, a subliniat.

Președintele ucrainean amintește că Adunarea Generală a ONU a decis să suspende calitatea de membru al Rusiei la Consiliul pentru Drepturile Omului.

„Sunt recunoscător statelor care au susținut această decizie. Rusia nu are nimic de-a face cu conceptul drepturilor omului de mult timp deja. Poate într-o zi asta se va schimba. Dar, până acum, statul rus și armata sa sunt cea mai mare amenințare de pe Planetă la adresa libertății, securității umane, a conceptului de drepturi ale omului ca atare. După Bucha, acest lucru este deja evident”, a mai declarat.

Potrivit lui Zelenski, prezența misiunilor diplomatice străine la Kiev arată agresorului că metropola Kiev „nu este orașul de provincie al Rusiei, ci capitala Ucrainei”.

Președintele Ucrainei continuă să se adreseze parlamentelor și națiunilor din țările vecine, partenerilor Ucrainei.

„Le-am mulțumit pentru sprijinirea Ucrainei și pentru eforturile europene comune de a forța Rusia să caute pacea. Am îndemnat să facem mai mult pentru a opri războiul. Am cerut Greciei să-și folosească influența ca parte a Uniunii Europene pentru a salva Mariupol. Am cerut Ciprului să ia măsuri speciale împotriva Rusiei, cum ar fi eliminarea „pașapoartelor de aur” pentru ruși, precum și blocarea iahturilor, blocarea altor nave rusești în apele Ciprului”, a mai declarat Zelenski, adăugând că plănuiește să se adreseze Parlamentului și poporului Finlandei vineri.