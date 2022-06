Viața în Donbas, prima linie a frontului din Ucraina: „De ce m-a pedepsit Dumnezeu să mă nasc aici?”

Donbas este locul unde, de aproape două luni, Rusia și-a concentrat trupele. Condițiile de trai de acolo se înrăutățesc zilnic.

Pe măsură ce armata Rusiei își întețește atacurile, pentru a îndeplini scopul lui Putin de a cuceri integral regiunile Luhansk și Donețk, condițiile de viață din Donbas devin tot mai rele, după cum arată The Guardian.

Jurnaliștii The Guardian au stat de vorbă cu Slava Vladimirovici, membru al batalionului Donbas al Ucrainei. El a participat la evacuarea civililor din orașul asediat Lisichansk și se menține optimist cu privire la victoria Ucrainei în războiul pornit de Rusia.

Soldatul a povestit despre cum forțele Kievului au lansat vinerea trecută un contraatac, spunând, citat de Libertatea: „Rușii nu au rezerve sau motivație. O țară de 140 de milioane și le lipsește infanteria! Nimeni nu vrea să moară pentru Vladimir Putin. Este un câine însetat de sânge”.

Slava a povestit despre cum în urmă cu opt ani a participat la alte lupte grele cu rușii: „De ce m-a pedepsit Dumnezeu să mă nasc aici? Am eliberat Popasna și Lisichansk acum opt ani și am luat parte la cele mai grele lupte. Iar acum, rușii s-au întors”.

În orașul Sloviansk, viceprimarul Yuri Pidlisni a spus că a transmis locuitorilor să fugă. Însă 25.000 din cei 100.000 de oameni nu i-au urmat sfatul, alegând să rămână în familiaritatea căminelor lor, în pofida amenințării războiului.

Condițiile din Sloviansk se înrăutățesc zilnic. Acolo nu există gaz sau apă, iar electricitatea este disponibilă doar în anumite momente ale zilei. Mulți locuitori se deplasează cu bicicletele, întrucât benzina este prea scumpă. O parte dintre cei care au plecat s-au întors, întrucât au rămas fără bani.

Cu toate astea, Yuri Pidlisni are speranțe: „Cred în armata noastră. Sper că există suficiente forțe. Rusia are un complex imperial. Putin crede că nu mai are mult timp”.

Foto – Profimedia