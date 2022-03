NATO înființează patru grupuri de luptă noi, unul în România: „Agresorul este Rusia și noi trebuie să construim o apărare foarte solidă”

Liderii NATO s-au reunit joi pentru a consolida apărarea flancului estic, ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina.

Astfel, patru grupuri noi de luptă vor fi instalate în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia, conform declarației adoptate la finalul summitului NATO de la Bruxelles, după cum relatează Libertatea.

Mesajul liderilor celor 30 de state membre NATO este, după cum arată Libertatea: „Ca răspuns la acțiunile Rusiei, am activat planurile de apărare ale NATO, am desfășurat elemente ale Forței de Răspuns NATO și am plasat 40.000 de soldați pe flancul nostru estic, împreună cu mijloace aeriene și navale importante, sub comanda directă a NATO, susținută de dislocarea națională a Aliaților. De asemenea, înființăm patru grupuri de luptă multinaționale suplimentare în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia”.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a vorbit despre ce măsuri concrete au fost luate: „Azi, liderii NATO au decis resetarea poziției de apărare. Vom avea mai multe trupe și mai multe echipamente în est, pe teren. Pe mare, vom avea submarine și nave de luptă. În Europa sunt 100.000 de trupe care susțin eforturile NATO. Avem 40.000 de trupe sub comanda directă a NATO”.

Decizia de a înființa patru grupuri noi de luptă a fost anunțată de Stoltenberg înainte de a începe summitul, iar președintele României, Klaus Iohannis, și-a exprimat aprobarea față de această nouă măsură.

„Agresorul este Rusia și noi trebuie să construim o apărare foarte solidă și serioasă pe flancul estic. Grupul de luptă este un început foarte bun dar este nevoie de o consolidare mai puternică”, a spus Iohannis, care a subliniat totodată, că „niciun român nu trebuie să se teamă. Suntem parte din cea mai importantă alianță care a existat vreodată. Militarii noștri sunt bine pregătiți, România nu este în pericol, românii sunt în siguranță”.

NATO a îndemnat la negocieri de pace între Rusia și Ucraina, cerând Rusiei „să se angajeze în mod constructiv în negocieri credibile cu Ucraina pentru a obține rezultate concrete, începând cu o încetare durabilă a focului și mergând către o retragere completă a trupelor sale de pe teritoriul ucrainean”.

„Războiul neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o provocare fundamentală pentru valorile și normele care au adus securitate și prosperitate tuturor de pe continentul european”, se arată în finalul declarației adoptate la Bruxelles. „Alegerea președintelui Putin de a ataca Ucraina este o greșeală strategică, cu consecinţe grave şi pentru Rusia şi poporul rus. Rămânem uniți și hotărâți în hotărârea noastră de a ne opune agresiunii Rusiei, de a ajuta guvernul și poporul Ucrainei și de a apăra securitatea tuturor Aliaților”.

