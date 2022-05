Jurnalul unui copil de opt ani din Ucraina: „Mi-au murit cei doi câini, bunica Halia și iubitul meu oraș Mariupol”

Un băiețel de opt ani din Mariupol, Ucraina, ține un jurnal de război, în care descrie cum s-a schimbat viața de când Rusia a invadat violent țara lui.

Este vorba despre Yehor, un copil de opt ani din Mariupol, care a fost rănit în bombardamente și și-a pierdut bunicii și animalele de companie, potrivit Daily Mail. Un fragment din jurnalul în care povestește despre trauma lui a fost publicat chiar de ministrul Afacerilor Externe de la Kiev, Dmitro Kuleba.

„De la 24 februarie și până acum, mi-au murit cei doi câini, bunica Halia și iubitul meu oraș Mariupol”, a scris micuțul în jurnalul pe care îl ține de când se ascunde împreună cu familia lui în adăposturile antibombă din orașul-port asediat de peste două luni de armata rusă, care azi a devenit o ruină.

Bunicul micuțului a murit și el, după cum a scris băiatul pe 25 martie. Atât Yehor, cât și sora lui de 15 ani, și mama lor, de 38 de ani, au fost răniți, conform Libertatea: „Eu am o rană la spate. Pielea surorii mele este arsă. Mama are o lovitură la cap și o gaură de glont în picior. Stăm la rând să fim pansați”.

În însemnările sale, copilul a desenat și scene de război: case și blocuri care se dărâmă, soldați înarmați, elicoptere care survolează, tancuri care circulă și oamenii care au murit în urma atacurilor.

Datele de la Procuratura Generală a Ucrainei arată că de la începutul războiului, în data de 24 februarie, și până în prezent, 221 de copii au fost uciși, iar 408 au fost răniți. Cu toate acestea, bilanțul real ar putea fi mult mai mare, ținând cont că nu există date concrete din teritoriile controlate de ruși.

Yehor nu este singurl care a reușit să țină un jurnal în mijlocul ororilor. Și Polina Kovalevskaya, o tânără de 21 de ani care a supraviețuit o lună în subsolurile de la Mariupol cu familia sa, a ținut un jurnal. În acesta, ea a notat, printre altele: „Nu am vrut să scriu nimic. Nu am avut energie. Deja m-am împăcat cu moartea mea. Ceea ce mă înfricoșează cu adevărat este o viață sub ruși. Astăzi am vorbit mult cu mama. A mers prin ploaia de gloanțe pentru a vedea apartamentul nostru. Aparent nu mai avem ferestre”.

