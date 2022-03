Imagini emoționante din Odesa: o fanfară cântă „Don’t worry, be happy” în așteptarea atacului Rusiei

Orașul ucrainean Odesa, de la malul Mării Negre, ateaptă invazia forțelor ruse, invazie pentru care s-au pregătit intens.

Un clip postat pe Twitter de jurnalista catalană Cristina Mas arată un dram de optimism în orașul Odesa, care s-a baricadat în așteptarea unui atac din partea Rusiei. În așteptarea invadatorilor, fanfara militară a Odesei cântă piesa „Don’t worry, be happy”, a lui Bobby McFerrin.

Artiștii din fanfară au cântat aproape de Opera din oraș, care este protejată de un zid construit din saci umpluți cu pământ.

Don't worry, be happy. In front of the barricades protecting now Opera House in #Odessa #Ukraine️ . @diariARA pic.twitter.com/KbquaYUEIK