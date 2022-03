Fostul președinte rus critică sancțiunile aduse Rusiei: „Războaiele economice s-au transformat destul de des în războaie reale”

Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei, a criticat sancțiunile aduse Rusiei de către autoritățile din Vest.

Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte al țării, i-a răspuns marți ministrului francez al economiei, Bruno Le Maire, care a spus că sancțiunile occidentale vor duce la „prăbușirea economiei Rusiei”.

Dmitri Medvedev a scris pe pagina lui de Twitter: „Astăzi, un ministru francez a spus că au declarat război economic Rusiei. Aveți grijă cum vorbiți, domnilor! Și nu uitați că în istoria omenirii, războaiele economice s-au transformat destul de des în războaie reale”.

Today, some French minister has said that they declared an economic war on Russia. Watch your tongue, gentlemen! And don’t forget that in human history, economic wars quite often turned into real ones